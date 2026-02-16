Gocce abbronzanti, la soluzione smart per un viso luminoso. Anche in inverno

Jennifer Lopez - Credits: Getty Images

A questo punto dell’inverno ci guardiamo allo specchio e, con ogni probabilità, troviamo che l’incarnato sia un po’ più pallido e spento del solito. Anche se la primavera non è troppo lontana, la maggior parte di noi dovrà aspettare ancora qualche mese prima di poter trascorrere un po’ di tempo in spiaggia: motivo per cui, in attesa che il sole recuperi potenza, è il trucco a venirci in soccorso. Grazie a una nuova categoria di prodotti versatili e facili da utilizzare, che permettono di mimare un’abbronzatura leggera e naturale. Non sono ‘impegnativi’ come un autoabbronzante, che richiede una certa abilità nella stesura e, a differenza del classico bronzer che si applica solo su fronte e zigomi, possono essere usati su tutto il viso.

Gocce abbronzanti, come usarle

Grazie alla texture molto fluida, a metà tra un siero e una crema colorata, è possibile applicare le gocce abbronzanti in più modi. Si possono stendere, per esempio, direttamente sulla pelle pulita, per darle una sfumatura dorata, ricorrendo al correttore giusto dove (e se) serve; si possono poi mescolare all’idratante preferito, per potenziarne l’effetto glow, sule pelli più secche. Infine si possono aggiungere al fondotinta o alla BB cream per renderle ancora più calde e radiose. Complice la consistenza leggerissima e la coprenza molto bassa, persino le nuance più scure si sfumano con facilità, risultando così a prova di errore e dunque perfette anche per i neofiti del trucco. Semplici da utilizzare, le gocce abbronzanti si possono stendere direttamente con le dita, senza dover per forza ricorrere a pennello e spugnetta, e sono le alleate ideali di chi desidera un istantaneo effetto bonne mine, uniforme e molto naturale. Arricchite da ingredienti che idratano e perfezionano l’epidermide, sono un esempio di prodotto ibrido tra make-up e skincare.

Gocce abbronzanti, quali provare

Sulla pelle, fanno lo stesso effetto di una giornata di sole. In più, si prendono cura del viso grazie a ingredienti come acido ialuronico e niacinamide. Racchiusi per esempio in Watermelon Glow Hue Drops di Glow Recipe, che uniforma l’aspetto dell’incarnato donandogli una leggera luminosità. Anche Sun Tone Drops di Westman Atelier contiene un complesso idratante a base di probiotici e olio di carota, che nutre la pelle mimando al tempo stesso un’abbronzatura naturale e radiosa. Dream Beam Sunlit di Kosas è invece una crema solare minerale che abbina un SPF50 a una tonalità dorata che protegge la pelle uniformandola e fornendo così la base ideale per il trucco.