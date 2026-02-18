Sposa in tailleur: la tendenza bridal fa ritorno per la stagione dei matrimoni

Mick e Bianca Jagger al loro matrimonio a Saint Tropez - Credits: Getty Images

Una sposa elegante non ha bisogno di strascichi né di metri di tulle per farsi notare. Lo conferma da sempre il tailleur bianco, scelta sofisticata e contemporanea che, stagione dopo stagione, torna a sedurre le spose più audaci e moderne. Alternativa chic al classico abito lungo e romantico, il completo giacca e pantaloni riscrive i codici bridal con un’estetica definita da un’allure androgina che sa essere al tempo stesso anche incredibilmente sensuale. Non è una novità assoluta, ma un ritorno che guarda all’essenza e al cuore della raffinatezza più moderna.

Nel corso della storia, non sono state poche le celebrità che hanno scelto di pronunciare il fatidico sì in tailleur, trasformando il completo sartoriale in un manifesto bridal. Da Bianca Jagger, icona Anni '70, a Ava Gardner, fino all’eleganza contemporanea di Amal Clooney. E se il bianco resta una certezza, c’è anche chi ha rotto ogni schema: Emily Ratajkowski scelse di sposarsi con un tailleur giallo senape, dimostrando che il mondo bridal può essere anche anticonvenzionale e profondamente personale. Un fil rouge che unisce epoche e personalità diverse, e che oggi torna protagonista anche sulle passerelle Primavera-Estate 2026.

Bianca Jagger: il tailleur che ha cambiato le regole

Era il 12 maggio 1971 quando Bianca Jagger sposò Mick Jagger a Saint-Tropez. Per l’occasione, scelse un completo bianco firmato Yves Saint Laurent: blazer maschile indossato direttamente sulla pelle, scollatura profonda e cappello a tesa larga con veletta. Più che un abito da sposa, una dichiarazione di indipendenza assoluta. Quel tailleur, con la sua sensualità marcata e l’equilibrio perfetto tra rigore e provocazione, ha segnato un prima e un dopo nell’immaginario bridal. Ancora oggi resta uno dei look nuziali più iconici di sempre, e ispira generazioni di spose minimal e sofisticate.