I 5 modelli di sandali estivi che sono l’alternativa perfetta alle infradito

Zatteroni, clogs e zoccoli anni ‘70 sono tornati e sono tra i sandali must-have dell’estate 2026 - Credits Getty Images
Lo sappiamo (e lo sapete) bene: questa è l’estate in cui gli infradito sono stati definitivamente sdoganati in ogni lago e in ogni luogo, al mare come in città. Ma non sono certo l’unica soluzione per indossare scarpe aperte in una stagione che si sta rivelando particolarmente bollente. Se siete alla ricerca di alternative di tendenza, ecco 5 modelli di sandali perfetti per l’estate 2026. Le ispirazioni più cool del momento? Sono fresh from street style.
In queste ultime settimane di fashion week maschili, infatti, le strade delle capitali della moda si sono popolate di it-girl e fashion people che con i loro look up-to-date hanno sfoggiato non solo i controversi infradito, ma anche mules, ciabatte, sandali bassi, clogs o sabot kitten heel raccontando, look dopo look, quali sono i sandali su cui puntare questa estate per affrontare il caldo con la giusta dose di stile, comfort e tendenze.
Dalle proposte super comode agli zatteroni in stile Seventies ecco 5 idee da copiare subito. Tutte pronte a esibire una pedicure impeccabile?
Sandali fisherman
Credits Getty Images; sandali Church’s
Allure rétro, eleganza classica ma rilassata, mood mannish, comodità assoluta. I sandali da pescatore sono tra i super trend di questa stagione. Ispirati al guardaroba maschile, strizzano l’occhio alle scarpette da mare e sono perfetti per affrontare il caldo in città senza scoprire troppo il piede. Il nostro modello feticcio? I sandali Kelsey di Church’s, epitome di lusso e artigianalità, hanno una silhouette impeccabile e sono perfetti sotto qualsiasi look.
Sandali con listini e tacco kitten
Credits Getty Images; sandali Khaite
Il minimalismo anni ‘90 continua a esercitare il suo fascino e si rivela risolutivo quando si parla di sandali. Listini sottili, silhouette essenziale, tacco basso per poterli usare comodamente anche quando fa troppo caldo. Pochi tocchi, et voilà il sandalo ideale da indossare in città e portarsi in vacanza. Come quello super cult firmato Khaite. Rigorosamente in bianco per essere fedeli al color trend e al mood estivo, ma anche per esaltare al massimo l’abbronzatura del piede.
Zoccoli Seventies
Credits Getty Images; zatteroni Zimmermann
Atmosfere hippie, vibe anni ‘70 e gipsy mood. Gli zoccoli con zeppa in legno e pelle di Zimmermann non sono solo un must-have assoluto di questa stagione, ma anche la soluzione ideale per chi è alla ricerca di altezze svettanti, senza dover rinunciare alla comodità. Si indossano con minidress e jeans a zampa e sono l’emblema dello spirito estivo wild and free.
Sandali floreali
Credits Getty Images; sandali Chie Mihara
Comodità, un tocco di romanticismo vintage e un mood che mette in dialogo la femminilità con la matericità. Dallo street style emerge un grande desiderio di “giocare” con lo styling. Accanto ai modelli super minimal si fanno spazio sandali che privilegiano intrecci in rafia o decorazioni floreali. Mettono l’accento sull’artigianalità e sulla decorazione, come elementi essenziali per costruire il look. La mise in questione ne è un esempio lampante: la maglia da footoball si porta con la gonna a matita longuette marrone e un paio di ciabattine con crochet floreale. Un abbinamento non convenzionale ma molto cool, da replicare con un paio di sandali Chie Mihara dal tacco largo in pelle color giada con maxi orchidea di suede cognac.
Sandali comfy
Credits Getty Images; sandali Birkenstock
Senz’ombra di dubbio questo è il modello di sandalo più comodo da sfoggiare in città, in viaggio o in vacanza. In più è anche super trendy. Sono lontani i tempi in cui le Birkenstock erano considerate uncool. Tutt’altro! Oggi sono un fashion statement tra chi vive la moda con un’attitudine effortless. Quintessenza dello street style estivo e reference estetica anche per le grandi maison, che ne hanno cominciato a emulare la suola e le silhouette, continuano a essere in hype tra addetti ai lavori e fashion girl, che sanno bene come valorizzarle attraverso lo styling giusto. Senza citare tutte le collabo e le capsule che i maggiori brand hanno realizzato e continuano a realizzare con lo storico marchio tedesco.
Tradotto: le ciabatte con suola ortopedica si confermano il new cool effortless con cui dare una svolta ai look di stagione. Questa stagione le preferite dello street style sono i sandali con fasce in suede incrociate e cinturino posteriore. Si indossano con pantaloni ampi ma anche con gonne gessate sopra al ginocchio, a dimostrazione di una versatilità massima.
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