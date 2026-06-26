I 5 modelli di sandali estivi che sono l’alternativa perfetta alle infradito

Zatteroni, clogs e zoccoli anni ‘70 sono tornati e sono tra i sandali must-have dell’estate 2026 - Credits Getty Images

Lo sappiamo (e lo sapete) bene: questa è l’estate in cui gli infradito sono stati definitivamente sdoganati in ogni lago e in ogni luogo, al mare come in città. Ma non sono certo l’unica soluzione per indossare scarpe aperte in una stagione che si sta rivelando particolarmente bollente. Se siete alla ricerca di alternative di tendenza, ecco 5 modelli di sandali perfetti per l’estate 2026. Le ispirazioni più cool del momento? Sono fresh from street style.

In queste ultime settimane di fashion week maschili, infatti, le strade delle capitali della moda si sono popolate di it-girl e fashion people che con i loro look up-to-date hanno sfoggiato non solo i controversi infradito, ma anche mules, ciabatte, sandali bassi, clogs o sabot kitten heel raccontando, look dopo look, quali sono i sandali su cui puntare questa estate per affrontare il caldo con la giusta dose di stile, comfort e tendenze.

Dalle proposte super comode agli zatteroni in stile Seventies ecco 5 idee da copiare subito. Tutte pronte a esibire una pedicure impeccabile?

Sandali fisherman