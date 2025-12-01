Miami diventa capitale dell’arte e del design con la Miami Art Week 2025
Dal 2 al 7 dicembre, gli appuntamenti da non perdere, tra progetti di brand di moda e incontri con stilisti e designer di fama internazionale. Come Patricia Urquiola, che sbarca negli Usa per allestire il suo “gioco nel giardino”
Art Basel Miami - Credits: Sito Design Miami
Nella prima settimana di dicembre, con la Miami Art Week 2025, il sud della Florida diventa la meta mondiale dell’arte e del design, conun'ondata di mostre, eventi ed energia creativa. Sono tanti gli appuntamenti che accendono Miami, la città che per tutto l’anno è sinonimo di festa e bella vita, e che durante la sua mitologica settimana dell'arte si trasforma in una celebrazione totale del lusso. In una convergenza tra arte, moda, musica, performance e design, ecco le iniziative più curiose e interessanti per artisti e amanti del bello.
Patrizia Urquiola alla Miami Art Week 2025
La Miami Art Week 2025 va in scena dal 2 al 7 dicembre, e si prepara a far dialogare migliaia di artisti emergenti e affermati con organizzazioni artistiche no-profit e circa 1.200 gallerie, attraendo un pubblico internazionale di collezionisti, curatori, leader culturali e amanti dell'arte. E proprio inquesta occasione sbarcherà negli Usa Patrizia Urquiola. La designer e architetta spagnola di fama internazionale realizzerà un allestimento per Alcova Miami, la galleria indipendente che dopo aver attirato l’attenzione dei milanesi per il suo design di ricerca porterà lo stesso format a Miami per il terzo anno consecutivo.
Con l’approccio al design profondamente umano che la contraddistingue, Patricia Urquiola collaborerà con Haworth, leader mondiale nel settore dell'arredamento contract, allestendo la piazza di Alcova all’interno del River Inn, lo storico complesso di ville color pastello risalenti al 1908 che ospiterà designer emergenti e affermati. La poltrona da esterno Utrecht di Cassina e la sedia Thinking Man Lido di Cappellini creeranno la scena, e potranno cambiare posizione a seconda dell’occasione: per un cocktail serale o per un talk in giardino.
"Ho immaginato l'installazione con questa energia: ritmo, colore, persone che si muovono e si avvicinano – ha spiegato Urquiola- le sedute possono spostarsi e cambiare, proprio come gli incontri intorno a loro, nulla è fisso". Così il prato ovale del cortile si trasformerà in un parco giochi dove muoversi, incontrarsi e giocare. Per incontrare la creativa, l’appuntamento è per giovedì 4 dicembre nella piazza del Miami River Inn, per una conversazione con il CEO di Haworth Franco Bianchi e i fondatori di Alcova Valentina Ciuffi e Joseph Grima.
Alcova Miami - Credits: Sito Design Miami
Tra moda e letture all’Art Basel Miami 2025
Il vero cuore della settimana dedicata al design sarà, come sempre, Art Basel Miami, in programma dal 5 al 7 dicembre. Importanti gallerie provenienti da cinque continenti esporranno al Miami Beach Convention Center opere significative di maestri dell'arte moderna e contemporanea, nonché della nuova generazione di stelle emergenti. Tra gli appuntenti più curiosi c’è l’iniziativa "Marc Jacobs JOY”, in collaborazione con BookMarc, il portale letterario nato dalla passione dello stilista per le arti letterariecome estensione online della libreria di Manhattan aperta nel 2010.
Marc Jacobs con Converse - Credits: Sito Design Miami
Tra gli appuntamenti che invitano i visitatori a “dare vita alla gioia”, il 4 dicembre c’è quello che dà la possibilità di diventare per un giorno artisti personalizzando un paio di Converse, mentre il giorno dopo si potrà ricevere un taccuino Moleskine personalizzato creato in collaborazione con gli artisti Derrick Adams, David Shrigley e Hattie Stewart. Sempre per celebrare la “gioia”, un altro appuntamento da segnare è, il 5 dicembre,l’incontro con Salehe Bembury per celebrare il lancio del suo libro. Il designer di calzature americano, nonché vicepresidente del reparto sneakers e calzature uomo di Versace, firmerà le copertine che sono state realizzare in edizione limitata dall'artista Nina Chanel Abney, e lancerà dei nuovi prodotti in anteprima.
Salehe Bembury - Credits: Sito Design Miami
La celebrazione del lusso alla Design Miami 2025
Negli stessi giorni, dal 3 al 7 dicembre 2025, con un preview day il 2 dicembre, andrà in scena anche la fiera Design Miami, che quest’anno celebra il tema del “Make. Believe”. In programma ci sono una serie di eventi al Convention Center Drive di Miami Beach, per presentare mobili, illuminazione e oggetti d'arte del XX e XXI secolo di qualità museale provenienti dalle migliori gallerie del mondo, accanto a collaborazioni di design immersive con marchi celebri.
Tra questi c’è anche la maison romana Fendi, che in occasione del suo centenario presenta Fonderia Fendi, un'inedita manifestazione di forza femminile e artigianalità italiana, creata in collaborazione con la designer e artista argentina Conie Vallese. Avvalendosi di cinque atelier italiani per realizzare pezzi unici firmati Fendi in bronzo, ceramica, vetro, moquette e pelle, Vallese ricrea un intimo salotto, tra texture pittoriche, vetro opaco e piastrelle smaltate. Nell'ambito della collaborazione, Fendi presenterà anche una borsa Peekaboo in edizione limitata disegnata da Vallese.
Fendi - Credits: Sito Design Miami
Dalle borse agli orologi, tra le collaborazioni anche quella con Piaget, che presenta The Golden Factory, uno spazio immersivo progettato per celebrare e rendere omaggio a Andy Warhol. L'iconico studio dell’artista pop viene reinterpretato attraverso le firme di Piaget, con oro e colori; un omaggio alla libertà creativa e all'abilità artistica. Al centro della scena, l'orologio Andy Warhol Collage fonde l'audacia della Pop Art con l'arte svizzera: un quadrante in opale rosa, crisoprasio verde e serpentina gialla incorniciato in oro scultoreo, in edizione limitata. Così ogni progetto esplora nuove identità materiche e stilistiche, aprendo un dialogo tra artigianato tradizionale e innovazione contemporanea.