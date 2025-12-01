Miami diventa capitale dell’arte e del design con la Miami Art Week 2025

Art Basel Miami - Credits: Sito Design Miami

Nella prima settimana di dicembre, con la Miami Art Week 2025, il sud della Florida diventa la meta mondiale dell’arte e del design, con un'ondata di mostre, eventi ed energia creativa. Sono tanti gli appuntamenti che accendono Miami, la città che per tutto l’anno è sinonimo di festa e bella vita, e che durante la sua mitologica settimana dell'arte si trasforma in una celebrazione totale del lusso. In una convergenza tra arte, moda, musica, performance e design, ecco le iniziative più curiose e interessanti per artisti e amanti del bello.

Patrizia Urquiola alla Miami Art Week 2025

La Miami Art Week 2025 va in scena dal 2 al 7 dicembre, e si prepara a far dialogare migliaia di artisti emergenti e affermati con organizzazioni artistiche no-profit e circa 1.200 gallerie, attraendo un pubblico internazionale di collezionisti, curatori, leader culturali e amanti dell'arte. E proprio in questa occasione sbarcherà negli Usa Patrizia Urquiola. La designer e architetta spagnola di fama internazionale realizzerà un allestimento per Alcova Miami, la galleria indipendente che dopo aver attirato l’attenzione dei milanesi per il suo design di ricerca porterà lo stesso format a Miami per il terzo anno consecutivo.

Con l’approccio al design profondamente umano che la contraddistingue, Patricia Urquiola collaborerà con Haworth, leader mondiale nel settore dell'arredamento contract, allestendo la piazza di Alcova all’interno del River Inn, lo storico complesso di ville color pastello risalenti al 1908 che ospiterà designer emergenti e affermati. La poltrona da esterno Utrecht di Cassina e la sedia Thinking Man Lido di Cappellini creeranno la scena, e potranno cambiare posizione a seconda dell’occasione: per un cocktail serale o per un talk in giardino.

"Ho immaginato l'installazione con questa energia: ritmo, colore, persone che si muovono e si avvicinano – ha spiegato Urquiola - le sedute possono spostarsi e cambiare, proprio come gli incontri intorno a loro, nulla è fisso". Così il prato ovale del cortile si trasformerà in un parco giochi dove muoversi, incontrarsi e giocare. Per incontrare la creativa, l’appuntamento è per giovedì 4 dicembre nella piazza del Miami River Inn, per una conversazione con il CEO di Haworth Franco Bianchi e i fondatori di Alcova Valentina Ciuffi e Joseph Grima.