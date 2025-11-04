CFDA Fashion Awards 2025, A$AP Rocky Style Icon: vincitori e look

A New York vanno in scena gli Oscar della moda americana: Rihanna conquista tutti, mentre A$AP Rocky si aggiudica il premio Style Icon Award
La cantante Rihanna ed il cantante A$AP Rocky alla CFDS Fashion Awards andati in scena all’american Museum of Natural History - Credits: Getty Images
La Grande Mela risplende ancora una volta tra le sue mille luci con i CFDA Fashion Awards 2025, gli “Oscar della moda americana”, tenutisi come sempre all’American Museum of Natural History. L’evento, istituito dall’associazione no profit Council of Fashion Designers of America, è andato in scena presentato dalla cantautrice ed attrice Teyana Taylor. Tra i protagonisti, il cantante A$AP Rocky, che sul red carpet appare smagliante mano nella mano con Rihanna - radiosa avvolta in un trench lungo firmato Alaïa unito a un dolcevita nero e a pantaloni drappeggiati di colore bianco - che si aggiudica l’ambito Fashion Icon Award in un completo Chanel.
Altri vincitori
Tante le statuette assegnate nel corso della serata. Tra i grandi vincitori, il designer Pieter Mulier, a cui va il premio in assoluto più desiderato: l’International Designer of the Year, per il lavoro svolto all’interno della maison Alaïa.
Lo stilista Pieter Mulier ritira il premio come international Desginer pf the year ai CFDS Fashion Awards 2025, andati in scena all’American Museum of Natural History - Credits: Getty Images
Al maestro dell’eleganza che profuma di Hamptons e cavalli, il designer Ralph Lauren, vieneconferito invece l’American Womenswear Designer of the Year. Un premio che rievoca un nostalgico ricordo, il momento in cui lo stilista ritirò il suo primo premio a questa stessa cerimonia nel 1981, anno d’introduzione degli oscar della moda.
Tra gli altri Donatella Versace che riceve il Positive Change Award e le gemelle Olsen, star dei film per adolescenti degli Anni 2000, che si aggiudicano il premio come migliore stilista di accessori dell’anno con il loro brand The Row.
Look da capogiro: torna il Jungle Dress
Gli Oscar della moda americana sono un’occasione perfetta per sfoggiare look sopra le righe. E anche questa volta ospiti e premiati non si sono certo tirati indietro.
La ex top model degli Anni ‘90Amber Valletta brilla con un abito d’archivio: un Versace della collezione Primavera-Estate 2000 indossato proprio in quell’anno da lei in passerella. Bellissima ora come allora. È lo stesso Jungle Dress passato alla storia anche grazie alla cantante Jennifer Lopez che decise di indossarlo sul red carpet dei Grammy Awrds del 2000.
Da sinistra, la ex top model Amber Valletta con indosso il famoso Jungle Dress firmato Versace Primavera-Estate 2000, insieme a Donatella; a destra, la cantante Jennifer Lopez, che scelse lo stesso abito per presenziare, nel 2000, ai Grammy Awards - Credits: Getty Images
La presentatrice Teyana Taylor sfodera, invece, un outfit black and white di Thom Browne mentre la cantante Dove Cameron al nero della gonna a sirena unisce guanti della stessa nuance e bustino oro. Una mise Carolina Herrera, come l’abito dell’attrice Eiza González.
Star
La cantautrice, attrice e presentatrice dei CFDA 2025, Teyana Taylor - Credits: Getty Images
La cantante Dove Cameron - Credits: Getty Images
L'attrice Eiza González - Credits: Getty Images
La ex top model, pantera delle passerelle, Naomi Campbell - Credits: Getty Images
La modella Barbara Palvin - Credits: Getty Images
L'attrice Naomi Watts - Credits: Getty Images
La modella Paloma Elsesser - Credits: Getty Images
L’ex pantera delle passerelle, Naomi Campbell, splende nel candore di un look total white. La modella Barbara Palvin veste il rosso della passione indossando un vestito con spalline firmati Cult Gaia che la avvolge esaltandone la figura e l’attrice Naomi Watts è argentea con un abito lungo e blazer nero dal taglio maschile di Simkhai, lo stesso brand portato sul tappeto rosso da Paloma Helsesser, in un abito dalla profonda scollatura a “V” color avorio.