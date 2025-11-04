CFDA Fashion Awards 2025, A$AP Rocky Style Icon: vincitori e look

La cantante Rihanna ed il cantante A$AP Rocky alla CFDS Fashion Awards andati in scena all’american Museum of Natural History - Credits: Getty Images

La Grande Mela risplende ancora una volta tra le sue mille luci con i CFDA Fashion Awards 2025 , gli “Oscar della moda americana”, tenutisi come sempre all’American Museum of Natural History. L’evento, istituito dall’associazione no profit Council of Fashion Designers of America , è andato in scena presentato dalla cantautrice ed attrice Teyana Taylor . Tra i protagonisti, il cantante A$AP Rocky, che sul red carpet appare smagliante mano nella mano con Rihanna - radiosa avvolta in un trench lungo firmato Alaïa unito a un dolcevita nero e a pantaloni drappeggiati di colore bianco - che si aggiudica l’ambito Fashion Icon Award in un completo Chanel .

Lo stilista Pieter Mulier ritira il premio come international Desginer pf the year ai CFDS Fashion Awards 2025, andati in scena all’American Museum of Natural History - Credits: Getty Images

Al maestro dell’eleganza che profuma di Hamptons e cavalli, il designer Ralph Lauren, viene conferito invece l’American Womenswear Designer of the Year. Un premio che rievoca un nostalgico ricordo, il momento in cui lo stilista ritirò il suo primo premio a questa stessa cerimonia nel 1981, anno d’introduzione degli oscar della moda.

Tra gli altri Donatella Versace che riceve il Positive Change Award e le gemelle Olsen, star dei film per adolescenti degli Anni 2000, che si aggiudicano il premio come migliore stilista di accessori dell’anno con il loro brand The Row.

Look da capogiro: torna il Jungle Dress

Gli Oscar della moda americana sono un’occasione perfetta per sfoggiare look sopra le righe. E anche questa volta ospiti e premiati non si sono certo tirati indietro.

La ex top model degli Anni ‘90 Amber Valletta brilla con un abito d’archivio: un Versace della collezione Primavera-Estate 2000 indossato proprio in quell’anno da lei in passerella. Bellissima ora come allora. È lo stesso Jungle Dress passato alla storia anche grazie alla cantante Jennifer Lopez che decise di indossarlo sul red carpet dei Grammy Awrds del 2000.