La Regina Elisabetta compie 100 anni: in mostra a Londra i suoi abiti più belli

Il 21 aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni. Un compleanno importante per la regina che per oltre 70 anni ha regnato non solo con la sua fermezza istituzionale, ma anche con la cifra personale che l’ha resa un’icona trasversale. Per omaggiare la sovrana in quello che sarebbe stato un anno di grandi celebrazioni, alla King's Gallery di Buckingham Palace è stata organizzata la più grande e completa mostra mai allestita sulla moda della Regina Elisabetta II, nonché una delle collezioni di moda britannica del XX secolo più vaste e importanti esistenti, parte della Collezione Reale.

Queen Elizabeth II: Her Life in Style comprende più di 200 abiti e accessori, tracciando la storia della monarca britannica che ha regnato più a lungo attraverso i capi indossati nel corso della sua vita: dalla nascita all'età adulta, dallo status di principessa al titolo di regina, dallo stile informale all'abbigliamento diplomatico per la scena mondiale. Un rapporto con la moda iniziato fin da quando Elisabetta II era ancora piccola, dalla scelta di capi di alta moda fino allo sviluppo di uno stile personale all'avanguardia.

Ogni look, dal cappello all'orlo, era studiato personalmente dalla regina in modo che, con il suo metro e sessanta, si distinguesse sempre tra la folla. Una donna che con il suo saper vestire distintivo è diventata immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, rafforzando l'industria della moda britannica e influenzando generazioni di stilisti e couturier, anche dopo la sua morte, l’8 settembre del 2022, a 96 anni.