Benessere mentale, piccoli alleati e rimedi eleganti che aiutano a ridurre lo stress

lifestyle 07 aprile 2026

Dal bagno nella foresta ai wearable che leggono il sonno, fino alle app e alla luce domestica: guida concreta per ritrovare un po’ di quiete in città

Di Matteo Dall’Ava

Apple Watch Series 11 - Courtesy Press Office

I giapponesi hanno inventato una formula deliziosa per spiegare una cosa serissima: Shinrin-yoku, il bagno nella foresta. Sembra il titolo di un romanzo raffinato, invece è una pratica molto concreta. Si entra in un bosco, si cammina piano, si respira. E il corpo, che fino a un momento prima aveva l’aria di un centralino impazzito, torna a fare il suo mestiere con una certa compostezza. Il punto di partenza è semplice. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute mentale come uno stato di benessere che consente di affrontare gli stress della vita, riconoscere le proprie capacità, lavorare, apprendere e contribuire alla comunità. Dunque, il benessere mentale non coincide con l’assenza di una diagnosi. Si misura anche nei dettagli più ordinari della giornata: nel sonno, nella capacità di reggere la fatica, nella lucidità con cui si affrontano le decisioni, nell’impressione di governare il tempo invece di inseguirlo. Tra gli studiosi che hanno dato sostanza scientifica a questo tema c’è Qing Li, medico e immunologo giapponese, tra i nomi più autorevoli della forest medicine. Le sue ricerche sullo Shinrin-yoku mostrano che il contatto con l’ambiente forestale può associarsi a riduzione del cortisolo, miglioramento dell’umore, calo della pressione arteriosa e benefici sul sistema immunitario. Tradotto in lingua metropolitana: una passeggiata nel verde è una piccola manutenzione biologica.

Apple Watch Series 11 - Courtesy Press Office

Dal polso allo schermo: i dati che aiutano a gestire lo stress Naturalmente il bosco non è alla portata di tutti. E qui entrano in scena i device, che non fanno diagnosi psicologiche ma raccolgono indizi utili: qualità del sonno, segnali di stress, frequenza cardiaca, respirazione, recupero. Non solo smart ring. L’Amazfit T-Rex Ultra 2 è un buon esempio anche per una ragione molto pratica: dialoga sia con Android sia con iPhone; dunque può parlare a un pubblico più ampio. Questo smartwatch usa il sensore BioTracker per monitorare 24 ore su 24 battito, sonno, saturazione e stress; aggiunge BioCharge, che adatta un punteggio quotidiano in base ad attività e tensione accumulata, e RestoreIQ, che durante il sonno legge la frequenza cardiaca, schemi respiratori, fasi del riposo e perfino i sonnellini. Sul fronte Apple, oggi a contare sono Apple Watch Series 11 e Apple Watch Ultra 3, presentati nel settembre 2025. Il Series 11 ha introdotto sleep score, cioè una valutazione trasparente della qualità del sonno costruita su durata, regolarità, risvegli e architettura del riposo; l’ecosistema Apple aggiunge l’app Vitals per leggere i parametri notturni e la funzione State of Mind, che consente di registrare emozioni momentanee e umore quotidiano, collegandoli poi a fattori di stile di vita come luce diurna, esercizio e sonno. Ultra 3 porta la stessa architettura in una cassa più estrema, con fino a 42 ore di autonomia, utile proprio a chi vuole indossarlo anche di notte senza l’ansia del caricatore.

Raccolti i dati, resta da capire che cosa farsene. Qui funzionano bene le app che aiutano a trasformare una metrica in un’abitudine. Clarity, app di meditazione, punta su percorsi guidati in lingua italiana per imparare a meditare, rilassarsi meglio e dormire con maggiore continuità. Meditopia si muove in modo più enciclopedico: oltre mille meditazioni guidate, suoni naturali con timer, promemoria e integrazione con Apple Health per conteggiare i minuti dedicati al relax. Sono strumenti sobri, utili soprattutto quando lo stress è ancora gestibile e serve un argine elegante prima che diventi un’inondazione. Le app aiutano a respirare meglio, dormire meglio, fermarsi un momento. Poi però c’è un secondo passaggio, altrettanto importante: imparare a guardare la salute mentale senza paura e senza cliché. È il caso de Lo spiraglio Filmfestival della salute mentale, giunto alla 16ª edizione e in programma a Roma, al MAXXI, dal 15 al 18 aprile 2026, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Organizzato dal Dipartimento Salute Mentale della ASL Roma 1 e da Roma Capitale in collaborazione con il MAXXI, il festival usa cinema e audiovisivo per raccontare la salute mentale nelle sue molteplici forme, avvicinare il pubblico al tema e renderlo meno opaco, meno imbarazzante, meno solo sanitario. Quest’anno assegnerà anche il Premio Lo spiraglio a Rocco Papaleo, a conferma di quanto il racconto artistico possa incidere sul modo in cui una società guarda alla fragilità psichica.

Quando però il disagio si addensa e smette di essere un semplice affaticamento, è importante rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta. Unobravo si presenta come il più grande centro clinico di psicologia online d’Europa, con più di 9.000 psicologi selezionati e oltre 400.000 persone supportate. Serenis offre percorsi di psicoterapia e supporto psicologico in videochiamata con terapeuti selezionati, e affianca anche una dimensione in presenza attraverso Serenis Studio nelle principali città italiane. È la definizione più concreta di phygital: accesso digitale, relazione clinica umana. Su un punto bisogna essere molto netti. L’intelligenza artificiale generalista non va scambiata per uno psicologo. A marzo 2026 l’OMS ha ricordato che gli strumenti generativi usati per supporto emotivo non sono stati progettati né testati per la salute mentale e possono comportare rischi seri, soprattutto nei momenti di vulnerabilità. Per meditare, organizzarsi o tenere traccia del proprio umore la tecnologia è utilissima; per affrontare sofferenze importanti servono competenza clinica, responsabilità e presenza umana.

Dyson Solarcycle Morph - Courtesy Press Office

La casa che calma: luce, suono e un piccolo bosco domestico C’è poi la questione della casa, che spesso passa per dettaglio d’arredo e invece ha il peso di un comprimario decisivo. Se non si ha la fortuna di lavorare accanto a una finestra, possono aiutare anche alcuni sistemi di illuminazione domestica. La Dyson Solarcycle Morph, una lampada progettata per adattare temperatura colore e intensità luminosa a data, ora e posizione, prova a imitare l’andamento della luce naturale locale. Philips Hue, invece, lavora come ecosistema di illuminazione smart: con la scena Natural Light accompagna la giornata con passaggi automatici dal bianco più freddo a quello più caldo, favorendo attenzione di giorno e un rilassamento più plausibile quando il lavoro dovrebbe finalmente tacere. Anche il suono ha una sua educazione. Nei sistemi home theater Sonos, Night Sound riduce i picchi più aggressivi e rende più leggibili i passaggi sommessi, così la sera non occorre alzare il volume come in una contesa condominiale. Bose, dal canto suo, usa la A.I. Dialogue Mode per bilanciare voci e surround, aumentando la chiarezza del parlato. Non curano l’ansia, certo. Però evitano un ambiente sonoro scomposto, che è già una forma di gentilezza domestica.

Sonos, Night Sound - Courtesy Press Office