Sloane Ranger: com’è lo stile aristocratico che sta tornando di moda

La si potrebbe confondere per nostalgia di un’estetica aristocratica d’altri tempi, ma in realtà è una delle tendenze più attuali del momento. Lo stile Sloane Ranger è tornato (o forse non è mai andato via), silenzioso e rigoroso, tra blazer in tweed, maglioni in cashmere e gonne midi. Non è un’emulazione dell’élite britannica, ma un’estetica ben precisa: squisitamente cittadina, eppure con quell’aria da week-end in campagna che risuona come una risposta elegante al caos urbano.

Dove e quando nasce il fenomeno Sloane Square

Per capire il fenomeno dell’estetica Sloane Square bisognerà tornare nella Londra di fine anni Settanta e inizio anni Ottanta: siamo nel famoso quartiere di Chelsea, il più posh e chic della capitale inglese. Qui, nella famosa piazza di Sloane Square, gravita una generazione vestita di tutto punto: figli dell’aristocrazia britannica, studenti di Eton e Oxford, giovani donne cresciute tra collegi esclusivi e case di campagna nel Gloucestershire. Il loro stile non cerca l’attenzione dei fotografi, eppure è ben riconoscibile tra barbour cerati, blazer in tweed, camicie Oxford, cardigan, mocassini.