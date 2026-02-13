Lo Sparkling Hub di Prosecco DOC accende le Olimpiadi: dove vivere i Giochi a Milano

X-STYLE PER PROSECCO DOC 13 febbraio 2026

Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono iniziate e il racconto dei Giochi sta prendendo forma anche fuori dalle piste, nei luoghi in cui la città si ritrova e assiste alle gare. In questo scenario si inserisce Prosecco DOC come Official Sparkling Wine Sponsor di Milano Cortina 2026, una scelta che nasce da un terreno comune fatto di identità territoriale, sostenibilità e capacità di parlare a un pubblico internazionale. La denominazione coinvolge, infatti, nove province tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e rappresenta uno dei prodotti italiani più diffusi nel mondo: una realtà che, come i Giochi, vive di relazioni globali ma affonda le radici in un territorio preciso. La partnership racconta proprio questo incontro tra dimensione locale e visione internazionale, trasformando il momento del brindisi in un gesto collettivo che accompagna la celebrazione sportiva e diventa parte dell’esperienza olimpica vissuta in città.

L’inaugurazione dello Sparkling Hub di Prosecco DOC Un racconto che ha trovato la sua casa milanese in Piazza San Babila, dove si sono accese le luci del Prosecco DOC Sparkling Hub. Fin dalla mattina del 7 febbraio, all’indomani dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lo spazio ha accolto un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, con talk e calici alzati. Il momento gastronomico firmato Associazione Maestro Martino, inaugurato dal Presidente Carlo Cracco, è stata un’occasione di convivialità, mentre il dialogo con gli sportivi – tra cui Marina Lubian, Karen Putzer e Federico Andreoli – ha portato nello spazio l’energia e i valori delle competizioni appena iniziate. Tra il racconto dei murales del progetto Road to the Games, gli incontri e l’aperitivo firmato The Spirit e Panino Giusto, l’inaugurazione ha restituito l’immagine più concreta di ciò che la lounge promette per le settimane olimpiche: uno spazio dove vivere le gare insieme, fermarsi, incontrarsi e celebrare ogni giornata di sport con lo spirito condiviso del brindisi.

La casa delle Olimpiadi in città Fino al 28 febbraio dalle 10.00 alle 19.00, infatti, lo Sparkling Hub resta aperto al pubblico come spazio immersivo in cui fermarsi, incontrarsi, degustare un calice di Prosecco DOC, ricevendo speciali gadget in omaggio, e seguire le gare in diretta. Entrando, l’impressione è quella di varcare la soglia di un salotto urbano dedicato allo sport e alla condivisione. Qui si possono degustare diverse espressioni di Prosecco DOC guidati da sommelier esperti, scoprire l’etichetta in licenza dedicata ai Giochi e visitare la mostra dei murales realizzati nel percorso di avvicinamento a Milano Cortina 2026. La lounge diventa così un luogo dove il tempo si dilata tra una gara e l’altra, tra un brindisi e una conversazione. Uno dei fili conduttori dell’esperienza è la guida CinCin Milano Cortina, progetto editoriale che racconta la cultura dell’aperitivo tra Milano e Cortina, distribuito nello spazio, in cui si possono scoprire i cocktail pensati ad hoc per celebrare lo spirito olimpico e l’italianità. Come Respiro, Sfida e Fiamma, tre signature che vedono protagoniste le bollicine di Prosecco DOC in un omaggio alla bandiera tricolore.

Degustazioni, cocktail e watching party Allo Sparkling Hub il Prosecco DOC è protagonista in molte forme. Le degustazioni guidate permettono di esplorare le diverse espressioni della denominazione, mentre i cocktail creati dal cocktail bar The Spirit portano le bollicine in una dimensione più creativa e informale. La speciale bottiglia dedicata alle Olimpiadi diventa il simbolo tangibile di questo incontro tra sport e lifestyle, un oggetto che racconta l’occasione e il momento storico. Durante la giornata lo spazio si anima con momenti di socialità e incontri spontanei, mentre la sera l’atmosfera cambia ritmo e si prepara agli appuntamenti più attesi. Il 20 febbraio dalle 19.00 alle 22.00, poi, lo Sparkling Hub ospita il Watching Party, un momento per condividere l’emozione delle competizioni in compagnia. Le gare diventano, così, il centro di un’esperienza collettiva fatta di cocktail a tema olimpico e panini firmati Panino Giusto, storico luogo del gusto meneghino, reinterpretati in cinque varianti ispirate ai continenti. Un’altra occasione per vivere insieme lo spirito olimpico fino ad esaurimento posti. Un modo nuovo e diverso di vivere le Olimpiadi: insieme, nel cuore della città, con lo spirito euforico che accompagna ogni grande evento. Una tappa da segnare in agenda per chi vuole respirare da vicino l’energia dei Giochi.

Road to the Games: Milano trasformata in una galleria urbana La mostra ospitata nello Sparkling Hub riunisce le opere del progetto Road to the Games, il percorso artistico con cui Prosecco DOC ha accompagnato Milano verso le Olimpiadi negli ultimi anni. Il Consorzio ha promosso una serie di sei murales realizzati da artisti italiani per celebrare, attraverso l’Arte Urbana, Milano con le sue tradizioni e i suoi eventi più importanti e riconosciuti al mondo in un vero e proprio accompagnamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali: dalla Prima della Scala di Milano, alla Fashion Week, passando per Art Week e Milano Summer Festival, fino alle celebrazioni del Natale. Un progetto che riflette la filosofia del Consorzio: valorizzare le eccellenze del territorio attraverso iniziative che esprimono italianità, innovazione e creatività condivisa. Le opere celebrano figure e simboli della cultura italiana – dalla musica alla moda, fino alle tradizioni gastronomiche – e costruiscono un racconto visivo che mette al centro creatività, talento e identità territoriale. Tra queste, il ritratto di Giuseppe Verdi realizzato da Frode in corso Garibaldi rende omaggio alla tradizione musicale milanese in occasione della Prima della Scala, rievocato anche nel corso della cerimonia d’inaugurazione, mentre il murale firmato da SteReal in piazza XXIV Maggio intreccia moda e femminilità con l’immagine di una figura elegante accompagnata da un calice di Prosecco DOC per celebrare la fashion Week. Fino al più recente, firmato da Federico Epis, che in via Ripamonti, a due passi dal Villaggio Olimpico, racconta l’incontro tra città e montagna, tra tradizione e futuro. Tutti gli interventi fanno parte di un percorso in sette tappe pensato per accompagnare la città fino ai Giochi, trasformando Milano in una galleria urbana diffusa. Questo percorso trova una nuova forma nello Sparling Hub di San Babila, dove sarà possibile ammirare le opere realizzate nel contesto immersivo della lounge e portare con sé un ricordo speciale grazie ai poster e alle cartoline dedicati.