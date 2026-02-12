Le biblioteche più belle al mondo da segnare per il prossimo viaggio

Il tempo trascorre, ma le biblioteche restano luoghi in cui poter crescere e sognare - Credits: www.istockphoto.com

Sono i templi del sapere, luoghi che custodiscono libri e volumi antichi tra imponenti pareti che li proteggono come scrigni. Tra cultura, arte e architettura, le biblioteche sono molto più che meri spazi ideati per ospitare manoscritti e opere: sono luoghi capaci di curare mente e spirito, unendo conoscenza e bellezza. Alcune di esse - tra le più belle, grandi e prestigiose al mondo - rappresentano veri e propri tesori da preservare e custodire.

La Biblioteca del Trinity College: la Long Room e il Libro di Kells

Pensare che scrittori come Oscar Wild e Samuel Beckett vi abbiano trascorso ore a leggere o studiare fa effetto. La Biblioteca del Trinity College di Dublino è la più grande d’Irlanda, antica e prestigiosa università fondata nel 1592 dalla Regina Elisabetta I.

L’edificio che ospita questa istituzione viene costruito nel XVIII secolo e diventa la sede di manoscritti medievali miniati, prime edizioni di libri stampati, opere d’arte e corrispondenze letterarie, come quella del drammaturgo premio Nobel Samuel Beckett. Grande protagonista della biblioteca è la Old Library, in cui spicca la famosa Long Room: un corridoio di 65 metri dal soffitto a volta realizzato in legno, con scaffali che ospitano fino a 200.000 volumi, intervallati da maestosi busti di marmo dei personaggi più illustri della cultura.

Nella Long Room è custodito, insieme a migliaia di opere rare, uno dei più importanti tesori: il Book of Kells, inserito nel programma “Memoria del mondo” dell’UNESCO. Questo manoscritto miniato risale all’800 d.C. e custodisce i quattro vangeli del Nuovo Testamento scritti in latino nelle sue 680 pagine, arricchite da immagini che riportano creature mitologiche, animali, iconografia cristiana e simbologia celtica.