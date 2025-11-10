Patch per il contorno occhi, la soluzione smart per illuminare e distendere lo sguardo

L’Occitane; Augustinus Bader - Credits: Courtesy Press Office

Sarà che il cambio di stagione è stressante e che per molti il sonno non è ristoratore come dovrebbe: sta di fatto che al mattino la stanchezza è spesso visibile, sotto forma di gonfiore e ombre scure sotto gli occhi. Qui la pelle è più sottile e ‘trasparente’ rispetto al resto del viso, motivo per cui se si dorme poco e male risulta subito evidente.

Complici anche i ritmi di vita sempre più frenetici ai quali siamo sottoposti e a tutto il tempo passato davanti allo schermo del pc, avere un sguardo segnato è un inestetismo parecchio diffuso. Proprio perché il tempo da trascorrere davanti allo specchio è poco, c’è bisogno di un prodotto che sia un vero problem solver. Così viene voglia di correre ai ripari con un rimedio che sia al tempo stesso veloce ed efficace. Per questo sono molte le case cosmetiche che hanno messo a punto speciali maschere in tessuto o idrogel, dalla tipica forma a ‘goccia’, in grado di cancellare occhiaie e rughe. Ci sono formule per tutte le esigenze, ovviamente, che si tratti di decongestionare e schiarire, nutrire e distendere.