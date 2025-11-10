Patch per il contorno occhi, la soluzione smart per illuminare e distendere lo sguardo

Sarà che il cambio di stagione è stressante e che per molti il sonno non è ristoratore come dovrebbe: sta di fatto che al mattino la stanchezza è spesso visibile, sotto forma di gonfiore e ombre scure sotto gli occhi. Qui la pelle è più sottile e ‘trasparente’ rispetto al resto del viso, motivo per cui se si dorme poco e male risulta subito evidente.
Complici anche i ritmi di vita sempre più frenetici ai quali siamo sottoposti e a tutto il tempo passato davanti allo schermo del pc, avere un sguardo segnato è un inestetismo parecchio diffuso. Proprio perché il tempo da trascorrere davanti allo specchio è poco, c’è bisogno di un prodotto che sia un vero problem solver. Così viene voglia di correre ai ripari con un rimedio che sia al tempo stesso veloce ed efficace. Per questo sono molte le case cosmetiche che hanno messo a punto speciali maschere in tessuto o idrogel, dalla tipica forma a ‘goccia’, in grado di cancellare occhiaie e rughe. Ci sono formule per tutte le esigenze, ovviamente, che si tratti di decongestionare e schiarire, nutrire e distendere.
Molti prodotti, oltretutto, hanno un design così curato che viene voglia di esibirli in pubblico, al pari di accessori griffati. Rhode, il marchio di Hailey Bieber, ha per esempio da poco lanciato Peptide Eye Prep, patch infusi con caffeina e decorati proprio dal logo del brand.
L’abitudine di indossare questi trattamenti prêt-à-porter persino fuori casa, come per esempio in aereo (per atterrare con un aspetto fresco e idratato) è ormai un trend. La prima maison ad averla lanciata è stata senza dubbio Chanel con Le Lift Flash Eye, che rassoda e rimpolpa in cinque minuti grazie all’alta concentrazione di acido ialuronico a basso peso molecolare. Look ricercato anche per i patch occhi Dior che, messi a punto appositamente per ridurre i segni della stanchezza dovuti all’uso di dispositivi digitali, risvegliano lo sguardo e preparano la pelle al trucco.
Chanel, Le Lift Flash Eye; Dior, The Eye Patches - Credits: Courtesy Press Office
Ha un aspetto diverso Uplifting and Firming Express Eye Mask di Shiseido, un trattamento multifunzione in tessuto pensato per coprire una porzione dell’area perioculare più ampia della norma: grazie al formato XL, che arriva fino alle guance, e all’abbinamento di ReNeura Technology++™ e retinolo, contrasta occhiaie, gonfiore, colorito spento, linee sottili e rughe.
I Patch Proactive Précieuse di L’Occitane, invece, grazie all’olio essenziale di elicrisio e ad attivi mirati, levigano e rivitalizzano l’epidermide di un’area particolarmente delicata. Quelli firmati Augustinus Bader, invece, sono in morbido gel color oro e arricchiti dal complesso esclusivo TFC8™, che oltre a distendere aiutano anche a lenire eventuali arrossamenti e irritazioni.
Efficaci e soprattutto facili da applicare e rimuovere, i formati monouso - confezionati singolarmente - permettono di essere tenuti in borsetta e usati al bisogno, quando la stanchezza si fa sentire all'improvviso. In alternativa, si può puntare su prodotti riutilizzabili in silicone, come Forever Eye Patches di Teaology: si inizia applicando la crema idratante preferita sull’epidermide del contorno occhi per poi far aderire i patch, che miglioreranno l’assorbimento del trattamento sottostante. Non richiede l’abbinamento di alcun soin, invece, Magic Allrounder di Apricot perché il silicone con cui sono realizzate le mascherine è già infuso con ectoina, un ingrediente naturale dalle proprietà anti-age. Dopo averle tenute in posa per circa un’ora, è possibile rimuoverle e riporle nell’apposto contenitore.