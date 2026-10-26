Non chiamatela nostalgia: perché Vienna è la nuova capitale dell'art de vivre

Negli ultimi anni il dibattito sulle grandi capitali europee si è concentrato spesso sulla difficoltà di proporsi come metropoli avveniristiche senza diventare invivibili per i propri cittadini. In questo dibattito Vienna si posiziona quasi come un unicum. A differenza di Milano, la cui rinascita è oscurata da dinamiche sociali sotto gli occhi di tutti, la capitale austriaca sta vivendo un nuovo momento di lustro, superando la dicotomia con cui si confrontano le altre metropoli con un'eleganza quasi sorniona. Il segreto? Prendersi il tempo necessario. Per dimostrare al resto del mondo che alla base di una reale crescita ci sono continuità e visione strategica. Vienna è stata per 3 anni consecutivi in vetta alla classifica del Global Liveability Index di The Economist (dal 2022 al 2024) e nel 2026 si è posizionata seconda, dietro solo a Copenhagen.

Sarà anche per questo che nel 2025 la città ha segnato il record storico di visitatori. Segno che non si tratta di un exploit passeggero. Tra l'arrivo dei grandi nomi dell'hotellerie internazionale, la riscoperta di un'attitudine al passeggio trasformata in status e un'offerta gastronomica e artistica che guarda all'Europa centrale con straordinaria freschezza, Vienna sta vivendo un momento d'oro. Il tutto senza aver mai perso una sola briciola della propria identità e del proprio fascino.