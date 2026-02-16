Che cosa sono i “bar segreti” e come trovarli

1930, Milano - Credits: Courtesy Press Office

Un ingresso nascosto, una porta nera, un codice segreto da comporre. Entrare in un bar segreto non è cosa da tutti i giorni, e nemmeno da tutti. Questione di contatti: si entra solo se si è membri del private club, oppure grazie al passaparola. Sarà che quell’aura di proibito affascina sempre, sta di fatto che gli speakeasy (letteralmente "parlate piano”) oggi sono più gettonati che mai. In origine si chiamavano blind pig o blind tiger, ed erano esercizi che commerciavano illegalmente bevande alcoliche negli anni del proibizionismo americano, quando la produzione e la vendita di alcol erano vietati in tutto il Paese.

Oggi sono i “bar segreti”, intesi come esclusivi, riservati a una clientela selezionata, che ai luoghi più inflazionati preferisce un’atmosfera esclusiva e un'esperienza sensoriale di alta qualità. E così dall’America questo format si è sviluppato anche al di qua dell’Oceano. Ecco la nostra selezione di speakeasy, da Vienna a Madrid, passando per Milano.

Please Don’t Tell, New York

A New York uno dei più conosciuti è il PDT, Please Don’t Tell, che nel nome racchiude il concetto stesso dello speakeasy: "parlar piano, con tranquillità, senza tensione". La sua atmosfera è intima e i drink sono evocativi: ce ne sono anche alcuni che celebrano gli Anni 20 e 30 e ricordano il tempo del proibizionismo. Ma la cosa unica è il modo in cui si accede al bar segreto: si entra nel ristorante fast food nell'East Village Crif Dogs, dove da 25 anni si servono hot dog, hamburger e bocconcini; poi si raggiungere la cabina telefonica in fondo al locale; si digita un numero segreto sul telefono, ed ecco che si apre la porta del PDT.

Il bar è diventato talmente famoso che adesso è possibile prenotare, ma con massimo sette giorni di anticipo, anche se i posti sono pochissimi ed è molto difficile aggiudicarsene uno. Una volta conquistato, sarà Mala a staccarsi dal bancone e a gestire il famigerato ingresso, tra chi ha prenotato e – spesso - chi spera di trovare un posto lasciato vuoto. Qui l’esperienza della mixology è unica: si può trovare whisky highball giapponese, unito a sherry e spezie, magari in versione gassata; o cognac con segale, cioccolato e uvette.