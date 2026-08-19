A ogni gonna il suo modello di scarpe, 4 fashion combo a prova di street style

fashion 19 agosto 2026

Una coppia fashion imbattibile, perfetta in estate come in autunno, ma come fare in modo che il match funzioni? Ecco le idee e le ispirazioni più cool da seguire ora

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Il potere di una gonna è infinito. Veste la figura donandole grazia e movimento, è femminile, ma anche pratica e versatile. C’è un dettaglio che, però, fa sempre la differenza e che rende un look con la gonna perfetto: la scarpa giusta. La combo gonna + scarpe deve essere impeccabile, è in questo styling che si gioca tutto il successo di un outfit: basta sbagliare shoes per compromettere il risultato. E se vi state chiedendo come abbinare scarpe e gonne in questa fase di transizione dall’estate all’autunno e con a quali scarpe accostare le gonne che avete in guardaroba, vi basterà seguire i nostri consigli a prova di street style. Idee moda, look e ispirazioni da sperimentare subito. 4 perfect match che vi renderanno super cool da qui fino ad autunno inoltrato. Gonne longuette + ballerine

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Le ballerine sono le it-shoe perfette per le gonne longuette. Con i modelli tapestry dal fascino rétro si indossano ballerine traforate super flat per un look classy e ricercato, perfetto da giorno a sera. Per un perfect match con la longuette bianca in raso stile lingerie puntate invece sul monochrome con ballet shoes essenziali, super flat e immacolate Ma invece della solita t-shirt o camicia bianca meglio osare con una sporty jacket dal tocco athleisure. La combo vincente con una gonna sartoriale ampia e grigia perfetta per il back to work è la ballerina classica nera: l’aggiunta del calzino in tinta e la canotta black completano la mise, per uno stile cool da vera new yorker. Gonne lunghe + sneakers colorate

Street style - Credits: Getty Images

Le scarpe da ginnastica con il tempo hanno sdoganato la loro presenza sotto look iper sofisticati. Un esempio? Abbinate a gonne lunghe appaiono sempre super cool e parte di styling da vera it-girl. In un mix di colori tra cui spiccano quelli fluo risaltano sotto gonne svasate blu scuro, per contrasti super fancy. E quando si indossa un abito lungo total black le sneakers tecniche argento daranno il giusto contrasto alla mise. Per uno styling massimalista, invece, e per chi non ha paura di osare il consiglio è di abbinare fantasie check con trainer dalle silhouette rétro e tocchi di colore luminosi, come le adidas silver con bande verdi brillanti. Gonne ampie + infradito con il tacco

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La combo gonna e infradito con tacco è perfetta d’estate, ma anche a settembre, quando c’è ancora il desiderio di esibire abbronzatura e pedicure impeccabile. Gli infradito minimal sono super chic nel look total white che unisce maxi blazer e gonna lunga ampia e ariosa. Quelli colorati accompagnano bene anche gonne a palloncino che scendono fino al ginocchio, mentre un paio di tacchi svettanti neri sono il finale perfetto sotto gonne nere lunghe eleganti. Gonna da super lady + slingback con tacco