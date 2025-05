Sui red carpet non brillano solo le celebs, ma anche i bijoux che completano i look. Originali, bellissimi, preziosissimi

I gioielli più belli delle star sui red carpet dei David di Donatello e al Met Gala





















Play Zoom

Sul red carpet di eventi come i David di Donatello e il Met Gala le star brillano di luce propria, è vero, ma anche i preziosissimi gioielli che arricchiscono i look non sono da meno.

I look delle celebs si illuminano grazie alle creazioni di alta gioielleria dei brand più prestigiosi. Dai collier ai bracciali fino alle spille, sul tappeto rosso l’attenzione è per i bijoux.

I serpenti sono una tradizione

Ai David Luisa Ranieri dona una luce immensa ai polsi con pezzi di alta gioielleria della collezione Serpenti di Bulgari: l’attrice sceglie il bracciale a spirale Viper in oro giallo ricoperto di diamanti e mini-orecchini della stessa forma. Il marchio italiano va in scena anche sul red carpet del Met Gala, dove Zendaya sfoggia sotto il cappello a falda larga orecchini punti luce e una spilla sul retro della giacca, sempre della collezione Serpenti, ormai un must ricercatissimo.

Pietre dimensione XXL

Anne Hathaway indossa un collier di diamanti con un enorme zaffiro rettangolare che ne esalta il décolleté di 123,5 carati. Segue la scia Priyanka Chopra, scegliendo una collana di diamanti con un enorme smeraldo ottagonale verde di ben 241,06 carati. Hathaway e Chopra hanno sfoggiato in anteprima pezzi della prossima collezione di alta gioielleria Polychroma.

Versione minimal

Agli Oscar versione Cinecittà, l’attrice Romana Maggiora Vergano sfoggia invece orecchini e bracciale in oro bianco con diamanti neutri e rosa di Cartier, maison che brilla anche al Costume Institute del Metropolitan Museum di New York grazie agli orecchini e agli anelli della cantante Miley Cyrus.

Specchi della personalità

Sempre al Met Gala Dua Lipa risplende con collier ed orecchini Chanel, Cardi B punta su spilla, orecchini, anello ed orologio di Tiffany Eternity di Tiffany & Co mentre la cantante Shakira opta per un collier con pietra a goccia arancione di Pasquale Bruni. Insomma, ciascuna star sceglie di brillare a modo proprio, quasi il gioello fosse un’estensione della personalità.

Le spille illuminano i look maschili

Al Met Gala anche gli uomini amano ingioiellarsi. Bad Bunny sfoggia una spilla a forma di fiore e un fermacravatte Cartier che esaltano il suo tocco Dandy, seguito da A$AP Rocky che indossa, però, creazioni della casa romana Bulgari. Il pilota Lewis Hamilton, nel suo look white, opta per una spilla dal taglio regale di Briony Raymond.

Leggi anche:

Moda uomo, quando lui brilla con una spilla | Mediaset Infinity

Met Gala 2025, le tendenze beauty | Mediaset Infinity

Choker mania, torna il bijou cult Anni 90 | Mediaset Infinity