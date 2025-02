Moda uomo, quando lui brilla con una spilla

Un accessorio classico, simbolo intramontabile di eleganza, mai demodé. La spilla diventa il fiore all’occhiello di molti look in passerella.

Sfila così l’uomo di Dolce&Gabbana nello show fall-winter 2025. Prada, invece, opta per delle decorazioni floreali in tessuto che danno un tocco di colore alle mise. Anche Amiri non manca di omaggiare il prezioso dettaglio, appuntando sulle giacche delle broche floreali, questa volta dorate.

La spilla si riconferma quindi un elemento di grande charme per l’uomo, anche nel presente. Lo abbiamo visto sul red carpet degli ultimi Golden Globes. Da Adrien Brody in completo Thom Browne passando per Dwayne Johnson, meglio conosciuto come “The Rock”, in Dolce&Gabbana fino Richard Gadd in Dior: il particolare glow è sempre presente.

Insomma, che sia un gioiello o un dettaglio floreale, la spilla resta capace di rendere qualsiasi outfit raffinato e accattivante.