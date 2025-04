Il choker, l’accessorio cult degli Anni 90, è protagonista della bella stagione 2025. Perfetto su ogni look, questo bijou abbraccia ed impreziosisce il collo, strizzando l’occhio ai Nineties: in quel decennio non c’era adolescente che non lo sfoggiasse per sentirsi glam.

Un collarino dalle mille personalità: può essere morbido o rigido, realizzato con nastri dalle diverse texture o metallico, in blocchi o a catena, anche con aggiunte decorative dai tagli originali. Stretto a metà del collo o indossato più in basso, il choker non perde il suo fascino.

Per Alberta Ferretti è romantico con strisce di chiffon di seta, su cui si apre un fiore di resina. Per Moschino gira intorno al collo con lacci delle sneakers. Etro, Ferrari e Acne Studios lo interpretano per illuminare il décolleté proponedo creazioni dalle forme asimmetriche e originali.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Hermès punta su collane metalliche dorate e Gucci unisce l’idea di choker all’iconico materiale simbolo della casa, il bambù. Per chi ama catenine leggere con tocchi sfiziosi, il boho chic di Chloé rimanda al beach mood, mentre l’eleganza di Chanel conferma l’allure preziosa della maison grazie a perline e decori.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

La passione per il choker nel tempo si è leggermente eclissata, per poi tornare grazie a star come Kendall Jenner e Gigi Hadid che lo indossano sui look più variegati rendendo virale il trend sui social. Negli Anni 90 Brenda Walsh lo sfoggiava in Beverly Hills 90210. Adesso come prima, in un batter d’occhio, è choker mania!