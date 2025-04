Nostalgia Anni 90, la moda di quel decennio torna a splendere

La moda va, lo stile resta. I grandi creativi dicono così. Le tendenze, infatti, si formano, fioriscono, giocano a nascondino e poi ritornano. Ora è il caso del mood Anni 90: le linee essenziali si accompagnano a pezzi più pop e sporty e conquistano il guardaroba della primavera-estate 2025. E le top model di allora tornano in passerella

Protagonista l’abito maschile che rende iper femminile. Lo sa bene Saint Laurent, che in questa stagione lo porta in scena in varie nuances, dal grigio al nero, fino al bordeaux, per un effetto elegante e raffinato. Max Mara segue la stessa linea, puntando su look con camicie, gonne e abiti monocolore bianchi e neri o matchando le due tonalità, classica tendenza 90s. Carolyn Bessette, storica fidanzata di Kennedy Junior, docet. Immancabili le borse Kelly e Birkin di Hermès.

Carolyn Bessette e il fidanzato John John Kennedy Photo Credit: Getty Images

La giacca di pelle con i revers per Loewe si indossa, lunga o corta, da sola o sopra a gonne a ruota o pantaloni sempre in leather. La camicia a quadri rivive grazie ad Acne Studios e quella di jeans di casa Fiorucci riporta la mente agli anni d’oro del marchio italiano.

Fendi ripesca dal baule gli anfibi e da Coperni spiccano i mini abiti dalle spalline sottilissime che fanno tornare in mente la musica pop di quel tempo. Wow!