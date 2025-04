Le star indimenticabili degli Anni 90

Gli Anni 90 sono nel cuore di tutti, anche di chi non li ha mai vissuti. Un decennio mitico che resterà tale per sempre grazie a moda, film, serie tv, celebs che ne hanno incarnato e “congelato” spirito e stile. Ma chi sono le star che più hanno segnato quegli anni?

Le super top

Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Chirsty Turlington, Karen Mulder, Carla Bruni, Naomi Campbell, quest’ultima protagonista anche dell’ultima sfilata Pucci Cruise. Le top model sono le vere star degli Anni 90. Saltano da una sfilata all’altra, ballano tutta la notte in discoteca, vivono tra alberghi di lusso, hanno relazioni amorose che fanno sognare e cachet milionari. Ancora oggi sono sulla cresta dell’onda. Le ritroviamo anche nella serie In Vogue 90s.

Le top model, star degli Anni 90, insieme a Gianni Versace alla sfilata Haute Couture PE nel 1992 a Parigi Photo Credit: Getty Images

Tv e film, sogni ad occhi aperti

Un episodio tira l’altro nei telefilm. Questo è vero, soprattutto se il cast riscuote un successo immenso. Da Beverly Hills a Melrose Place, passando per Baywatch fino ad arrivare a Friends, serie Tv che ha fatto esplodere la carriera di Jennifer Aniston. Con i suoi look, dentro e fuori dal set, e i suoi tagli iconici - non scordiamoci la storia d’amore con Brad Pitt - la Aniston ispira milioni di ragazze in tutto il mondo.

Jennifer Aniston e Brad Pitt ai tempi della loro relazione Photo Credit: Getty Images

Insieme a lei Meg Ryan, regina delle commedie da C’è posta per te a Harry ti presento Sally fino a Kate and Leopold fino a French Kiss. Attrice bionda e minuta, con i suoi look minimal, gli occhialini a lenti ovali e i capelli corti e sbarazzini incarna una delle sfaccettature dello stile di quel periodo. Minimalismo ed essenzialità.

Meg Ryan e Kevin Kline sul set di French Kiss Photo Credit: Getty Images

If you wannabe… a Spice Girls

Anni 90 uguale Spice Girls. Nel decennio precedente all’arrivo del nuovo millennio, il mondo della musica pop vede nascere la girl band più amata di tutti i tempi, le Spice Girls. Emma, Geri, Mel C, Mel B e Posh Spice, all’anagrafe Victoria, moglie di David Beckham, tra le stiliste più apprezzate di oggi. Un altro lato degli Anni 90, con look più maliziosi fatti di top, minigonne, zeppe, stiletti delle palette colori più variegate.

Le Spice Girls all'apice del loro successo Photo Credit: Getty Images

Nella moda, e non solo, le tendenze arrivano, scompaiono e ritornano. Ora dalle collezioni dei brand più prestigiosi sprizzano sfumature dal mood 90s. Siete pronte a fare un tuffo nel passato?