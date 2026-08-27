Non solo in viaggio, queste sneakers sono perfette sempre, anche per il rientro in città

Da alleate inseparabili delle vacanze a must-have in città. Le sneaker da viaggio sono campionesse di versatilità e ora diventano compagne fedeli per affrontare gli ultimi weekend fuori porta e il back-to-city senza perdere in coolness e praticità. Le silhouette migliori? Quelle capaci di attraversare aeroporti, sentieri sterrati e marciapiedi per poi accompagnare con naturalezza il guardaroba di settembre. Running, hiking e stile urbano si incontrano dando vita a modelli tecnici ma dalle linee versatili, in perfetta sintonia con i trend dello street style.
Come scegliere la sneaker giusta
Per muoversi tra aeroporti, musei e lunghe passeggiate, ma anche corse in metropolitana per il rientro in ufficio e la solita routine cittadina l'ideale è una sneaker leggera, morbida e facile da abbinare. Se l'itinerario alterna città, sentieri e percorsi costieri, meglio un modello più strutturato, con suola stabile e tomaia protettiva, ma abbastanza versatile da funzionare anche con denim, trench e pantaloni sartoriali.
Le nuove trail e hiking sneakers, infatti, hanno un'estetica sempre più urbana, mentre le silhouette voluminose aggiungono carattere ai look, in contrasto con abiti fluidi e pantaloni ampi. Qualunque sia la scelta, una regola resta fondamentale, si tratta di sneakers da viaggio: provarle prima della partenza, camminandoci davvero e con gli stessi calzini che si useranno in viaggio, per evitare sfregamenti o punti di pressione.
Le sneakers super comfy
Da sinistra: Asics Gel-Nimbus 28; Puma Mag Max Nitro 2; New Balance 1080v15
Suole maxi, ammortizzazione elevata e volumi morbidi: le nuove sneakers trasformano il comfort in una scelta di stile, perfette per affrontare viaggi e lunghe giornate in città. La Puma Mag Max Nitro 2 con la sua silhouette futuristica e una maxi suola protagonista sta bene con jeans, pantaloni fluidi e abiti essenziali. Asics Gel-Nimbus 28 punta su volumi più morbidi e tonalità lattiginose che ne addolciscono l'estetica tecnica, si abbina con naturalezza a denim, gonne midi e completi rilassati. New Balance 1080v15 ha linee pulite e contemporanee che la rendono perfetta con blazer, pantaloni oversize e abiti essenziali, coniugando performance e minimalismo.
Urban commuting, le sneakers perfette per la città
Da sinistra: On Cloudtilt; HOKA Transport 2; Saucony Ride 19
Più essenziali delle maxi running, queste sneakers sono perfette per accompagnare la quotidianità. Pulite nelle linee e versatili negli abbinamenti, possono facilmente prendere il posto della classica trainer bianca. La sneaker On Cloudtilt è minimale, leggera e affusolata e si abbina con naturalezza a pantaloni sartoriali e abiti lunghi. HOKA Transport 2 porta il linguaggio outdoor in città con una silhouette compatta e tecnica, perfetta con trench, cargo e gonne midi a contrasto. Saucony Ride 19 è essenziale e facile da indossare dimostrando una versatilità di stile incredibile.
Le specialiste dell’avventura
Da sinistra: Adidas Terrex Soulstride Flow; Salomon Ultra Glide 4; Nike ACG Zegama Hike
Nate per lasciare l’asfalto, ma ormai perfettamente integrate nel guardaroba urbano, le nuove sneakers da hiking e trail dimostrano quanto l’outdoor sia diventato parte dello street style più cool, un vero feticcio tra it-girl e fashionisti. Come la Nike ACG Zegama Hike alta, protettiva e dal forte impatto visivo, è ideale per itinerari che alternano asfalto e natura e con tutta la sua grinta edgy dà carattere e personalità a ogni tipo di look da quelli più casual a quelli più formali Le adidas Terrex Soulstride Flow interpretano il trail in chiave più leggera ma sono quotatissime anche tra i look urban. E infine le Salomon Ultra Glide 4 che abbinano performance e bold attitude, perfette per esaltare anche gli outfit più essenziali.
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