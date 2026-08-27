Non solo in viaggio, queste sneakers sono perfette sempre, anche per il rientro in città

Da alleate inseparabili delle vacanze a must-have in città. Le sneaker da viaggio sono campionesse di versatilità e ora diventano compagne fedeli per affrontare gli ultimi weekend fuori porta e il back-to-city senza perdere in coolness e praticità. Le silhouette migliori? Quelle capaci di attraversare aeroporti, sentieri sterrati e marciapiedi per poi accompagnare con naturalezza il guardaroba di settembre. Running, hiking e stile urbano si incontrano dando vita a modelli tecnici ma dalle linee versatili, in perfetta sintonia con i trend dello street style.

Come scegliere la sneaker giusta

Per muoversi tra aeroporti, musei e lunghe passeggiate, ma anche corse in metropolitana per il rientro in ufficio e la solita routine cittadina l'ideale è una sneaker leggera, morbida e facile da abbinare. Se l'itinerario alterna città, sentieri e percorsi costieri, meglio un modello più strutturato, con suola stabile e tomaia protettiva, ma abbastanza versatile da funzionare anche con denim, trench e pantaloni sartoriali.