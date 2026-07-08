La sfilata Armani Privé Autunno/Inverno 26-27 celebra il lusso della sottrazione

Fashion 08 luglio 2026

Silvana Armani firma una collezione Haute Couture che riafferma con rigore il lessico della maison: dal boudoir al tailoring, tra ricami preziosi e superfici materiche

Di Giulia Pacella

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

In una Paris Haute Couture Week dominata da collezioni che fanno della teatralità e dello storytelling il proprio fulcro, Armani, come d'abitudine, sceglie un'altra strada. La sua. Chiara, rigorosa, sempre riconoscibile. Giorgio Armani Privé, oggi guidata da Silvana Armani(alla sua seconda collezione couture), continua a lasciare che siano gli abiti a parlare. Per l'Autunno/Inverno 2026-2027 il racconto prende forma a partire da uno spazio intimo e privato: il boudoir. Non come citazione letterale, ma come metafora di una femminilità che si costruisce lontano dagli sguardi, nel rituale silenzioso del vestirsi. È qui che la seduzione perde ogni ostentazione e diventa espressione di un’essenza personale.

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Quando la couture passa dal tailoring Elegante, sofisticata, composta, rassicurante nel suo classicismo assoluto e nel perfetto equilibrio delle proporzioni, la passerella restituisce una sintesi quasi ideale del lessico Armani. Le linee sono asciutte, le silhouette impeccabilmente disegnate, la costruzione resta rigorosa senza mai irrigidirsi. Più che sul colore, la collezione gioca sulla luce e sulla materia, affidando la sensualità al movimento e alla precisione del taglio più che all'enfasi del volume.

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La sera rimane il cuore della collezione, ma viene riletta attraverso un guardaroba che dissolve progressivamente il confine con il giorno. Armani sposta così il baricentro della couture dall'eccezionalità dell'abito alla straordinarietà della costruzione sartoriale. Ai lunghi abiti a colonna – scultorei ma mai costrittivi – si alternano pantaloni fluidi dal taglio impeccabile, smoking, soprabiti, blazer over ricamati di jais e cristalli, giacche asimmetriche e boleri gioiello. Il tailoring, da sempre cifra identitaria della maison, è il vero protagonista della collezione, dimostrando come anche la couture possa esprimersi attraverso una giacca perfetta.

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L’eleganza delle tonalità notturne A costruire il ritmo della sfilata è soprattutto il lavoro sulle superfici. Le lavorazioni e i ricami non assolvono mai una funzione puramente decorativa, ma modificano la percezione stessa del tessuto. Bagliori metallici e opacità vellutate convivono nella stessa silhouette; piume, chiffon, velluti, frange, jais, microcristalli e ricami dialogano tra loro con estrema misura, creando profondità anziché spettacolo. Anche la palette segue questa logica di sottrazione. Quelli che a un primo sguardo sembrano semplicemente neri si rivelano in realtà un intreccio di tonalità profonde: blu mezzanotte, petrolio, amaranto, marroni e verdi scurissimi si fondono in superfici cangianti che cambiano intensità con la luce. Persino i motivi animalier, appena accennati, affiorano come una trama quasi impercettibile, mentre le pietre cangianti illuminano gli abiti con discrezione, senza mai interrompere quella compostezza che resta il vero filo conduttore della collezione.

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Il codice Armani L'eleganza - Giorgio Armani lo ha insegnato meglio di chiunque altro - è anche questo: agire per sottrazione, rifuggendo gli eccessi e lasciando che siano proporzioni, materiali e costruzione a definire il carattere di un abito. È una lezione che Silvana Armani conosce benissimo e interpreta alla lettera per ribadire con fermezza i codici fondativi della maison: uno stile senza compromessi, senza alcuna necessità di rincorrere il colpo di scena o di giustificare la propria esistenza attraverso una narrazione.

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In un sistema moda sempre più orientato al cambio di passo e alla ricerca costante della novità, Armani Privé continua a dimostrare che la coerenza, quando è sostenuta da un savoir-faire di questo livello, può essere ancora la forma più contemporanea ed elegante del lusso. Il front row Armani Privé: l’eleganza discreta delle star a Parigi Come da tradizione della maison, anche il front row di Giorgio Armani Privé ha celebrato un’idea di glamour sofisticato e senza eccessi. Tra gli ospiti più fotografati c’erano Rosamund Pike, Marisa Berenson, Cate Blanchett e Lou Doillon, tutte interpreti perfette della raffinatezza silenziosa dei codici Armani, in sintonia con una collezione che mette al centro femminilità, savoir-faire e una sensualità mai ostentata.