Arnaldo Pomodoro e Milano: il doppio omaggio della città che ha amato

In piazza Meda, un grande disco di bronzo sta in piedi tra il flusso del traffico e i passanti che corrono al lavoro. La superficie lucida rimanda le facciate dei palazzi e le nuvole a chi guarda. Al centro, una spaccatura apre il metallo e lascia vedere quello che normalmente dovrebbe restare nascosto: ingranaggi, cunei, denti, fenditure. È il Grande disco, del 1972, molti ci passano accanto ogni giorno, qualcuno lo guarda distrattamente, altri non si accorgono nemmeno di lui. Intanto lui resta lì, mentre Milano cambia intorno.

È una presenza che dice molto del rapporto tra Arnaldo Pomodoro e questa città: un rapporto costruito nel tempo, attraverso opere, amicizie, studi e luoghi. Per raccontarlo, però, bisogna tornare al 1954, quando il maestro arriva a Milano con soli ventotto anni sulle spalle e un pezzo di vita ancora da inventare nascosta in una tasca. Oggi, nel centenario della sua nascita e a un anno dalla sua morte, le opere di Arnaldo Pomodoro sono ancora lì, dentro la città che le ha viste nascere. E Milano lo racconta con due mostre: Arnaldo Pomodoro. Una vita, alle Gallerie d’Italia fino al 18 ottobre, e La Collezione di Arnaldo Pomodoro, nello studio di via Vigevano, fino a maggio 2027.

Fontana, Brera e il Jamaica

Veniva da Morciano di Romagna. Aveva studiato da geometra, lavorato nella scenografia, imparato a disegnare, progettare, costruire. Con il fratello Giò si era avvicinato anche all’oreficeria. Poi Milano. Le strade, le botteghe, gli artisti. E, quasi subito, Lucio Fontana. Il primo studio di Pomodoro è un seminterrato in via Visconti di Modrone, proprio vicino a quello del fondatore dello Spazialismo, all'angolo con corso Monforte. È lui a indicargli il luogo. Tra i due nasce un rapporto che andrà molto oltre la vicinanza degli studi. Fontana ha quasi trent'anni più di lui. È già un artista riconosciuto, ha già aperto la tela con i suoi tagli e sta cambiando l'idea stessa di spazio.

Pomodoro è ancora all'inizio. Fontana lo incoraggia, lo introduce nell'ambiente artistico milanese, gli fa capire che per uno scultore la materia può essere molto più di una superficie da modellare. Intanto, poco più in là, c’è Brera. E il Bar Jamaica, dove si incontrano i pittori che stanno cambiando la scena milanese: Piero Manzoni, Gianni Dova, Roberto Crippa, Cesare Peverelli, Bruno Cassinari, Ennio Morlotti, Emilio Tadini. Poi arrivano i fotografi, Ugo Mulas, Mario Dondero, Alfa Castaldi, e gli scrittori, Luciano Bianciardi, che al bar Jamaica trova amici, discussioni e materia per scrivere La vita agra.

È una Milano giovane, povera, affamata di arte. Si discute, si litiga, si beve, si fanno scambi. I quadri passano di mano, le fotografie raccontano quello che succede. Pomodoro entra in questo giro e Mulas comincia a fotografarlo. Tra loro nasce un'amicizia che durerà fino alla morte del fotografo, nel 1973. Mulas segue Pomodoro nel lavoro, nello studio, nelle mostre. Fotografa le opere, ma anche quello che normalmente non si vede: il tavolo di lavoro, gli attrezzi, la polvere, le mani, la fatica.