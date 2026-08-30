Lettere e romanzi: il ritorno del romanzo epistolare

L’odore della carta, il rumore della penna, l’attesa quando si chiude la busta e le proprie emozioni vengono inviate all’indirizzo del destinatario. Le lettere tornano di moda, non solo nella cassetta della posta, ma anche nei romanzi che conquistano le librerie di questa estate 2026. Lettere e cartoline, si sa, sono un'abitudine profondamente estiva.

Forse perché, per generazioni, sono state il modo in cui ci si raccontavano le vacanze: si sceglieva una cartolina, si cercava un francobollo, si scrivevano poche righe seduti al tavolino di un bar o sotto l'ombrellone, sapendo che sarebbero arrivate giorni dopo. Oggi bastano pochi secondi per inviare una foto o un messaggio vocale. È forse per questo che nell'epoca della comunicazione istantanea, riaffiora il desiderio di una scrittura più lenta. Non è un caso che tra le tendenze lifestyle del 2026 individuate da Pinterest ci sia proprio il ritorno degli amici di penna: carta da lettere, buste decorate, francobolli, scrapbooking e corrispondenza scritta a mano. Ma questo desiderio di rallentare non riguarda solo la vita quotidiana. Sta conquistando anche la narrativa.

Il caso dell'anno: Tutte le mattine di Sybil

Tra i libri rivelazione dell'estate 2026 c'è Tutte le mattine di Sybil (The Correspondent) di Virginia Evans, bestseller internazionale, vincitore del Women's Prize for Fiction e presto adattato per il cinema con Jane Fonda. La protagonista, Sybil Van Antwerp, ha 73 anni e da sempre comunica attraverso le lettere. Tre volte alla settimana si siede alla scrivania e scrive agli amici, al fratello, a un ragazzo conosciuto anni prima e perfino a personaggi famosi.

Per lei la corrispondenza non è un semplice mezzo di comunicazione: è il modo in cui ha costruito la propria identità. Quando però la vista comincia a peggiorare e la possibilità stessa di scrivere viene meno, Sybil si trova davanti a una domanda dolorosa: quelle lettere l'hanno davvero avvicinata agli altri o le hanno permesso, per tutta la vita, di mantenere una distanza di sicurezza?