Cinque itinerari da fare in cabrio per un weekend di fine estate

La Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita sembra nata per questo fondale. La capote in tessuto scorre all’indietro lasciando al loro posto montanti e cornici laterali: una soluzione diversa dalla cabrio tradizionale, coerente con la linea della 500. I sedili in tessuto pieds de poule e vinile, le calotte cromate e i cerchi diamantati da 16 pollici costruiscono un’immagine mediterranea dichiarata. Le dimensioni compatte aiutano su una strada stretta e affollata, dove lo stile conta più della fretta.

Circa 50 km, almeno 3 ore di guida, soste escluse. Da Meta a Vietri sul Mare, la SS163 entra progressivamente nella scenografia della Costiera Amalfitana: pareti rocciose, terrazze di limoni, case sovrapposte e mare quasi sempre in vista. Positano apre il tratto più celebre, Amalfi invita a fermarsi davanti al Duomo, mentre la deviazione verso Ravello porta alle architetture e ai giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone. Più avanti, Cetara richiama la tradizione della colatura di alici e Vietri quella della ceramica.

La scelta, però, non segue soltanto la logica delle prestazioni. Conta l’affinità tra la personalità della vettura e quella del territorio. Da qui nascono cinque abbinamenti tra modelli a cielo aperto e strade italiane , pensati per giornate serene, partenze senza fretta e soste capaci di raccontare il luogo.

Difficile rassegnarsi alla fine dell'estate. Ma prima che l'autunno arrivi col suo foliage , c'è ancora qualche weekend da poter godere all'aria aperta, magari godendo proprio del piacere di guidare una cabrio, sovrastati da un cielo azzurro e dal sole ancora caldo. Ai lati scorre il paesaggio, davanti una strada che vale quanto la destinazione. Per questo un'auto senza capote può trasformare un itinerario italiano in un’esperienza più fisica, fatta di profumi, luce, vento e suoni.

MINI Cooper Cabrio S e Chiantigiana

Circa 69 km, un’ora e mezza di guida effettiva tra Firenze e Siena. La SR222 accompagna nel Chianti attraverso Greve, Panzano, Castellina, Radda e Gaiole, con vigneti, oliveti, pievi e castelli che compaiono dietro ogni cambio di pendenza. Greve offre Piazza Matteotti e le botteghe sotto i portici; Panzano guarda la valle da una posizione privilegiata; Castellina conserva la Rocca e la suggestiva Via delle Volte. La strada invita a procedere con ritmo, senza trasformare il viaggio in una corsa.

Qui la MINI Cooper Cabrio S trova la sua dimensione più naturale: compatta, agile e abbastanza brillante da dare carattere alle curve. Il due litri da 204 CV e 300 Nm porta da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi, mentre la capote elettrica si apre in 18 secondi. L’Always Open Timer registra il tempo trascorso con il tetto abbassato, dettaglio quasi giocoso che sembra progettato per una giornata tra colline e filari. Il contrasto tra il design urbano della MINI e il paesaggio agricolo toscano produce un’immagine contemporanea, lontana dalla cartolina troppo perfetta.