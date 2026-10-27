Cozy autumn: cosa sono leaf peeping e burrowcore e perché ci piacciono così tanto

lifestyle 27 ottobre 2026

Dai viaggi tra le foglie rosse alle case-rifugio che conquistano i social, fino ai libri (con le nuove uscite) e alle commedie romantiche (le classiche) da leggere e guardare sotto il piumone. Come l'autunno è diventato uno stile di vita

Di Marta Perego

Si chiama burrowcore, l’estetica della tana, ed è una delle nuove tendenze dell'autunno 2026. Poltrone avvolgenti, legno vissuto, tappeti, coperte sovrapposte, luci soffuse e libri sparsi ovunque, che prendono ispirazione da Harry Potter e dai racconti per bambini di Beatrix Potter. Dopo anni di interni minimalisti e case impeccabili, arriva il desiderio di abitare spazi più caldi, personali, imperfetti. È soltanto una delle manifestazioni del cozy autumn, l'immaginario autunnale che dai social passa all'arredamento, ai viaggi, alla moda fino all'intrattenimento. Una stagione trasformata in uno stile di vita, fatto di piccoli rituali, nostalgia e voglia di rallentare. Burrowcore: la casa diventa una tana Da dimenticare le case perfette, quelle dove ogni oggetto sembra disposto apposta per una fotografia. Il burrowcore celebra gli ambienti vissuti, i mobili vintage, le poltrone morbide, le lampade dalla luce calda e gli oggetti raccolti nel tempo. Questa nuova estetica supera il cottagecore, che aveva trasformato la campagna inglese in un ideale romantico. Il burrowcore non cerca tanto di ricreare una casa da fiaba, quanto di trasformare la propria abitazione in un rifugio accogliente. Un’estetica che trova terreno fertile sui social, dove le immagini di soggiorni illuminati da piccole lampade, camere con piumoni soffici e angoli lettura si inseriscono nel più ampio desiderio di rendere speciale la quotidianità.

Foliage mania: dove andare a fotografare l'autunno Ma il cozy autumn non è soltanto voglia di stare a casa. È anche desiderio di immergersi nei paesaggi autunnali. Negli Stati Uniti esiste persino un'espressione, leaf peeping, per indicare l’abitudine di viaggiare alla ricerca delle foglie che cambiano colore. Tra le destinazioni più iconiche ci sono il New Hampshire e il Vermont, nel New England, dove le foreste si accendono di rosso, arancione e oro. In Giappone, invece, la contemplazione delle foglie autunnali è una tradizione secolare chiamata momijigari: tra templi e giardini, gli aceri rossi diventano protagonisti di uno spettacolo naturale. E per chi non vuole attraversare l'oceano? Anche l'Italia offre scenari spettacolari. In Trentino, il Lago di Tovel riflette i colori dei boschi circostanti. In Piemonte, la Val Vigezzo offre paesaggi montani da cartolina, mentre nelle Langhe sono i vigneti a tingere le colline di rosso e oro. Tra Toscana ed Emilia-Romagna, le Foreste Casentinesi diventano un mosaico di faggi, aceri e abeti, particolarmente suggestivo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Passeggiate nei boschi, piccoli borghi, fotografie da condividere: il foliage è diventato un'esperienza di viaggio che unisce contemplazione della natura ed estetica social.

New Hampshire - Credits Getty Images

L’autunno romantico di Nora Ephron Molto prima dei social, a insegnare l'amore per l'autunno era già stato il cinema. Come dimenticare Meg Ryan e Billy Crystal che passeggiano tra le foglie di Central Parkin Harry ti presento Sally? Oppure le librerie, i cappotti e le strade di Manhattan in C'è posta per te, ancora con Meg Ryan, questa volta accanto a Tom Hanks? Sono soprattutto le commedie romantiche di Nora Ephron ad aver trasformato l'autunno newyorkese in un immaginario sentimentale riconoscibile: librerie indipendenti, caffè, maglioni morbidi e incontri che possono cambiare una vita. E poi c'è Autumn in New York, con Richard Gere e Winona Ryder, che già nel titolo promette una storia d'amore immersa nella malinconia della stagione. Un’estetica che si ritrova anche nelle atmosfere di Una mamma per amica, tra i colori di Stars Hollow, le tazze di caffè di Lorelai e Rory e il piacere di ritrovare luoghi e personaggi familiari. Un immaginario cinematografico che oggi esce dallo schermo per entrare direttamente negli armadi. Sui social si parla di Meg Ryan Fall: cappotti di lana, maglioni a trecce, cardigan morbidi, blazer maschili, dolcevita e mocassini: uno stile semplice, un po' intellettuale, irresistibilmente nostalgico. A dettare le regole sono soprattutto Sally Albright di Harry ti presento Sally e Kathleen Kelly di C'è posta per te, con i loro look da passeggiata a Manhattan, tra librerie e caffè. Ma c’è anche il Rory Gilmore Fall, che riporta in auge lo stile preppy dei campus americani: gonne a pieghe, maglioni, camicie, stivali e cappotti sartoriali.

Libri, piumoni e storie d'amore da coperta L'autunno è anche la stagione delle letture che promettono conforto. Su BookTok e Bookstagram si moltiplicano i video dedicati alle atmosfere cozy: libri, candele, bevande calde, pioggia sui vetri e pomeriggi trascorsi sotto una coperta. Tra i generi che si prestano meglio a questo immaginario ci sono il cozy fantasy, con mondi magici e atmosfere rassicuranti, il cozy mystery, che unisce piccoli misteri e ambientazioni familiari e, naturalmente, il romance. C'è il cozy mystery di Alessia Gazzola, che torna con Miss Bee e l'inganno in prima classe, tra atmosfere d'epoca, indagini e intrecci sentimentali. Il noir psicologico di Gianrico Carofiglio, che in La confessione di Elsa fa incontrare Guido Guerrieri con una misteriosa donna in una libreria aperta soltanto di notte. Per chi ama il giallo investigativo, torna Petra Delicado, la celebre ispettrice creata da Alicia Giménez-Bartlett, protagonista di Sotto il cielo infernale. E non può mancare il romantasy, il genere che mescola mondi fantastici, magia e grandi passioni e che ha conquistato milioni di lettori, anche grazie a BookTok. L'uscita più attesa dell'autunno è quella di Sarah J. Maas, che il 27 ottobre torna, dopo oltre cinque anni, con Una corte di armonia infranta, sesto capitolo della saga bestseller ACOTAR - Una corte di spine e rose, pubblicato in contemporanea mondiale e in Italia. Un universo di corti fatate, alleanze, tradimenti e amori tormentati, diventato un vero fenomeno della cultura pop. E per i fan l'attesa continua: un nuovo capitolo è già previsto per gennaio 2027.