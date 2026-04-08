Le mini bags a tracolla sono tornate: i modelli da indossare in primavera

Balmain SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Quando il freddo è alle spalle, si fanno largo mise più leggere. Una leggerezza che non si coglie solo dalla grammatura dei tessuti, ma anche dalla misura degli accessori. È tempo di giorni vissuti all'aperto, anche solo per spostarsi da un posto all’altro in città, ed è tempo di aperitivi nei dehors per sfruttare le giornate più lunghe, libere da cappotti ingombranti e da borse enormi dove fare stare tutto. È il momento di tirare fuori dagli armadi le borse piccole a tracolla, quelle facili da indossare su un trench sottile o su un giubbotto leggero. Perfette da sfoggiare sempre, dal classico in pelle alle tracolle gioiello.

Inès de La Fressange, il look da copiare

Ci ha pensato Inès de La Fressange a rilanciare la tracolla piccola per la stagione calda. La supermodella francese, infatti, ha indossato al front row del défilé Chanel Haute Couture SS26 una mini bag della maison in pelle liscia nera, con la chiusura con grande fibbia metallica argentata, a sostituire la classica doppia C. La bandoulière è sottile, portata sul fianco, senza ostentazione. L'abbinamento fa scuola: pantaloni bianchi ampi, maglia in stile marinière blu navy e cappello gavroche. Un look effortless, dove la borsa diventa oggetto di stile funzionale.