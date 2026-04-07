Vestirsi rubando dall’armadio di lui: 5 capi da reinterpretare (con stile)

Balenciaga SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

I guardaroba (altrui) sono da sempre fonte inesauribile di ispirazione. Ma spesso, e inaspettatamente, è quello del fidanzato o del marito a riservare le sorprese più grandi. Lo stile mannish non è una tendenza recente, affonda le sue radici negli Anni ‘20, nata come espressione dell’emancipazione femminile quando le icone di allora cominciarono a sfidare apertamente le norme del tempo. Il guardaroba di lui fece incursione in quello di lei rivoluzionando la silhouette, e così anche la società. Chanel liberò le donne dai corsetti e stravolse le forme: tweed, tagli morbidi, primi pantaloni da donna. Greta Garbo e Marlene Dietrich indossavano completi con camicie, cravatta, pantaloni larghi e blazer destrutturati; uno stile androgino, elegante e ribelle.

Amelia Earhart portava giacche in pelle, pantaloni e accessori maschili; un gesto plateale contro ogni conformismo. Se negli Anni ’60 –’70 il mannish diventa moda ufficiale sulle passerelle, con il primo smoking da donna di Saint Laurent (nel 1966) e le giacche di Giorgio Armani, i ‘90 sono il decennio del power dressing, il completo maschile portato dalle donne come simbolo di potere, con le spalle imbottite, le giacche strutturate e i pantaloni sartoriali. Fino a oggi, dove la trasformazione genderless ha finito per imporsi come trend stabile, che si vede e intravede ciclicamente sulle passerelle delle maison contemporanee: in un flusso continuo tra maschile e femminile.