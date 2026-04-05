Abiti romantici, quali indossare per la primavera 2026

Dalla sfilata di Saint Laurent PE26: uno degli abiti lunghi più iconici di stagione, ampio e vaporoso come la corolla di un fiore appena sbocciato - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gonne vaporose e a ruota, bordate di ruches per uno stile fiabesco. Dall’ampiezza più delicata per rievocare lo stile impero. Più aderenti al corpo per esaltare la silhouette. Appaiono così gli abiti lunghi e romantici nella mente di chi li desidera: creazioni oniriche e dall’allure magica nate dall’unione di tessuti pregiati, decorazioni preziose e nuances vivaci o delicate che rievocano la primavera. Veri e propri tesori, adatti alle occasioni più importanti, pronti a essere scelti per sentirsi regine dentro e fuori. Dall’Haute Couture al prêt-à-porter, questi abiti da sogno brillano in tutto il loro splendore anche nelle collezioni Primavera-Estate 2026.

Decorazioni floreali

Come su un campo sbocciano i fiori più belli, sugli abiti dei grandi designer spiccano decorazioni che ne ricordano le sembianze. I quadri di Manet che raccontano vasi di fiori prendono vita sugli abiti di Phan Huy per la collezione Alta Moda PE26, dove petali di fiore di pesco punteggiano ball dress dai corpini monospalla con gonne a ruota che ricordano quelle delle ballerine di Degas. L’atmosfera si fa arabeggiante nei modelli di Ajaj per la Haute Couture PE26: abiti rosa ciclamino senza spalline scendono aderenti al corpo, tra pietre e cristalli luminosi, foglie applicate e drappi che sbocciano come petali. Ricorda un prato fitto di violette fiorite l’abito della collezione prêt-à-porter di Carolina Herrera PE26: una creazione dal ricamo full look il cui taglio imperiale - enfatizzato dal lungo nastro nero - mette in risalto il décolleté, mentre le maniche corte e bombate accentuano l’effetto bouquet.