Il nero nella moda: dal Medioevo al little black dress

Il famoso “little black dress” di Coco Chanel, un corto abito da sera in chiffon di seta nera plissettata con spalline in cordoncino e una giacca in garza - Credits: Getty Images

Assenza e potere, dolore e raffinatezza, rigore e seduzione: il nero è il colore che più di ogni altro attraversa la moda come un filo teso tra opposti. È un colore che non nasce neutro, anzi: è carico di significati culturali profondi, stratificati nei secoli. Dal Medioevo, quando fu simbolo di penitenza e moralità, fino al Novecento, che lo consacrò emblema di eleganza assoluta, il nero è stato (e continua a essere) il colore che racconta una storia che va ben oltre l’estetica. Un linguaggio da decodificare, nella società e nel suo stesso evolversi al passo coi tempi, fino a oggi, sui red carpet nelle serie Tv più acclamate: scopriamo come e perché il colore del lutto per antonomasia possieda in sé la chiave, per quanto austera, del vero fascino senza tempo.

Il nero come forma di lutto: radici storiche e curiosità monastiche

Per secoli il nero è stato il colore del lutto per eccellenza, il segno visibile della perdita e del raccoglimento. L’esempio più emblematico? Resta ancora oggi quello della regina Vittoria d’Inghilterra che, dopo la morte del principe Alberto nel 1861, scelse di vestire di nero per tutto il resto della sua vita. Un pegno d’amore che influenzò l’intera società vittoriana. Una consacrazione: il nero, simbolo del dolore.

Le radici di questo simbolismo affondano però ancora più indietro, nel Medioevo. Come sottolinea lo storico dei colori Michel Pastoureau, il nero era carico di significati ambivalenti: poteva rappresentare il male e la morte, ma anche l’umiltà e la penitenza. In questo contesto, molti ordini religiosi - in particolare i benedettini – furono soliti indossare tuniche nere come simbolo di rinuncia e autodisciplina. Una scelta cromatica che pare suscitò persino molteplici dibattiti tra ordini monastici: i benedettini e i cistercensi discussero sul valore simbolico dell’abito nero rispetto a quello bianco, più legato alla purezza.