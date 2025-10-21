Le tendenze dark dalle passerelle alla strada, in attesa della notte delle streghe
Tra il ritorno della saga dedicata all’anti-eroina Mercoledì Addams e l’annuncio del sequel del cult, firmato Tim Burton, “Nightmare Before Christmas”, ci aspettiamo un’invasione di mise nei nuovissimi toni dell’ametista, smokey eyes, slavati inquietanti e look in total black
Condividi:
La notte di Halloween si avvicina e con essa una certa voglia di moda gotica e oscura che dalle passerelle di questo autunno/inverno (e non solo) è pronta a regalarci degli ottimi spunti per look da brivido.
E’ dalla fine degli anni ’80 che il vero rappresentante di questa fascinazione porta un nome e un cognome francese, Thierry Mugler.
Rick Owens FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Lo stilista che da sempre ama mettere “in scena” il lato oscuro della moda, oggi non solo deve fare i conti con una serie di colleghi come Rick Owens che, giocando con le tenebre stagione dopo stagione, raccoglie un certo successo, ma anche con brand che ultimamente sembrano interpretare perfettamente questa “inquietudine artigianale” come Maison Margiela.
Basti pensare al defilé performativo realizzato da John Galliano nel 2024 sotto il Ponte Alessandro III di Parigi immerso nella luce della prima luna piena e diventato un horror-documentary dal titolo “Nightwalk”, o all’accessorio mouth-piece presentato quest’anno da Glenn Martens che ha deformato simbolicamente le bocche di modelli e modelle inquietando il suo pubblico come non succedeva dall’inverno 2016 quando Gareth Pugh portò in passerella la maschera del cannibale Hannibal Lecter.
A lanciare qualche spunto di elegante terrore metropolitano, per questo autunno/inverno, ci ha pensato anche anche da Demna da Balenciaga (poco prima di lasciare le redini della maison a Pier Paolo Piccioli) che con una collezione noir e allo stesso chic ci potrebbe vestire a partire da Halloween per tutti i giorni a venire.
Dior FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
O ancora Dior che tra pizzi d’altri tempi e contrasti tra bianchi e neri ci suggerisce di trarre ispirazione dalle atmosfere dell’ ”Orlando” di Virginia Woolf per mettere in atto la nostra metamorfosi di fine Ottobre.
Ma l’ultima rivelazione di questa tendenza ha il colore dell’Ametista
Tra la palette di bordeaux e rossi che virano al violaceo che da qualche tempo hanno conquistato il loro posto tra i color trend di stagione, c’è una nuova sfumatura che fa capolino tra i must-have per sfoggiare look dark sì, ma raffinati.
Stiamo parlando dell’ametista che trae il suo nome e la sua origine da una gemma tanto antica quanto leggendaria, da sempre associata alla sovranità e al mondo della magia nota per le sue proprietà calmanti e capace di stimolare la creatività e la riflessione.
Michael Kors FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Michael Kors FW25 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Questa sfumatura affascinante e lussuosa che si addice un po’ a tutti gli incarnati illuminando anche quando il sole batte più di rado, l’abbiamo vista a Milano tra gli accessori presentati per questo autunno/inverno da Gucci, a New York per vestire lo stile by Michael Kors e Carolina Herrera, a Parigi chez Chanel e persino in certi beauty look che piacciono alla Gen z.
Che il vostro look sia per una notte o per tutta la stagione, essenziale, elegante o esagerato che la moda, di ieri e di oggi, sia con voi!