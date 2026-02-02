Moncler ad Aspen e Alberta Ferretti a Dubai: le sfilate fuori calendario

Ormai è ufficiale: le capitali della moda non sono più l’unico centro di gravità delle sfilate. Sempre più spesso i brand scelgono di presentare le collezioni attraverso eventi costruiti su misura, capaci di unire prodotto, territorio e racconto. Non solo con le cruise. È quello che è accaduto lo scorso weekend con la sfilata di Moncler Grenoble ad Aspen e con il debutto fuori Milano di Alberta Ferretti a Dubai. Due operazioni diverse per linguaggio e pubblico, ma accomunate da una stessa direzione: spostare il focus sull’esperienza, che diventa, così, parte integrante della collezione.

Moncler Grenoble ad Aspen: tra natura e spettacolarità

La notte al T Lazy 7 Ranch di Aspen è illuminata dalla luna quasi piena. Gli ospiti arrivano in fila sulle motoslitte, attraversando la neve del Colorado per raggiungere la passerella incastonata tra i pioppi. Il set è essenziale e cinematografico: tronchi bianchi, proiezioni luminose che animano il bosco, le note di Morricone a scandire l’ingresso dei modelli.

Ad aprire lo show è Gigi Hadid, seguita da una sequenza di look che mettono subito al centro la dimensione tecnica della linea Grenoble. Boots con ramponi, capi pensati per l’alta quota, volumi costruiti per muoversi sulla neve. La collezione Autunno-Inverno 2026 lavora sull’incontro tra l’immaginario alpino europeo e quello delle Montagne Rocciose: loden e tweed dialogano con lane hi-tech, trapuntature che riprendono la foglia del pioppo diventano motivo grafico su maglieria, jacquard e ricami.

La mappa di Aspen compare su foulard e intarsi, il tartan americano si affianca al denim tecnico, le spalle dei capispalla si rafforzano con profili che richiamano l’estetica western. Il risultato è un guardaroba che tiene insieme performance e costruzione sartoriale, in linea con l’identità di Grenoble.

La sfilata è anche il punto culminante di un weekend esperienziale dedicato alla vita in montagna e l’occasione per inaugurare il primo flagship americano Moncler Grenoble ad Aspen, meta sempre più di culto.