Perché Aspen è la meta invernale più amata dalle star

Hailey Bieber ad Aspen, in Colorado, il 31 dicembre 2022 - Credits: Getty Images

Aspen è sempre stata una meta di lusso per gli amanti della neve, ma da qualche anno la cittadina del Colorado è diventata luogo di incontro di star, influencer e giovani dal sangue blu. Da Bella Hadid ad Hailey Bieber fino al Principe Harry, la località sciistica da anni si conferma tra le più apprezzate dalle celebrità.

Bella Hadid ad Aspen, in Colorado, il 1º gennaio 2026 - Credits: Getty Images

Aspen oggi è il luogo dove le celebrità trascorrono le vacanze sapendo che verranno viste, ma senza la sensazione di essere intrappolate. È qui che l’inverno diventa uno spettacolo parallelo a quello dei red carpet, con la neve al posto del velluto e le piste da sci come quinte teatrali. Qui sono state avvistate la regina del Natale Mariah Carey che faceva shopping avvolta da una stola/cappotto di Louis Vuitton e Kim Kardashian fuori da Prada in corpetto, panatoloni di pelle e enorme pelliccia . E poi, proprio i primi giorni del nuovo anno, Bella Hadid, con un look black and white minimal che ha fatto immediatamente il giro del mondo.

L'Eagle County Airport con i jet privati parcheggiati, paparazzi in mimetica pronti a immortalare la star del momento. Se un tempo le celeb si rifugiavano ad Aspen in inverno per trovare privacy e qualche giorno di vacanza lontano dalla frenesia di Los Angeles o New York, ora la prospettiva è ribaltata e chi arriva lo fa proprio perché è il nuovo place to be .

Kim Kardashian ad Aspen, in Colorado, il 1º gennaio 2026 - Credits: Getty Images

Non solo piste, dagli eventi ai locali più cool

Aspen è certamente nota per le sue piste immacolate, ma è l'esclusività che promette ad attrarre il pubblico più sofisticato. Al St. Regis, per esempio, si è tenuto il World Snow Polo Championship 2025, unico torneo di snow polo del Nord America, al quale hanno partecipato personaggi come Colman Domingo, Goldie Hawn e Kurt Russell. Ma anche qualcuno che di polo se ne intende da tempo e realmente: il Principe Harry.

E poi ci sono i locali e i club privati. Dallo storico J-Bar, nella lounge dell'iconico hotel Jerome amato da Harry Styles, al Cloud Nine Alpine Bistrot, rifugio direttamente sulle piste tra i più belli e sofisticati al mondo. E ancora: l'Ajax Tavern, noto per le sue patatine al tartufo o l'Element 47, che serve cucina locale. Non a caso, anche un'icona dell'italianità (ancora meglio, della milanesità) come St. Ambroeus ha deciso di aprire da qualche anno proprio nel centro di Aspen.