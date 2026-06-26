Le donne dell'Odissea di Christopher Nolan: perché parlano ancora di noi

Per secoli L'Odissea è stata raccontata come il viaggio di un uomo. Ma se il vero cuore del poema fossero le donne che Odisseo incontra o che lo aspettano? È la domanda da cui sembra partire Christopher Nolan nella sua attesissima trasposizione del capolavoro di Omero, affidando i personaggi femminili ad alcune delle attrici più carismatiche del cinema contemporaneo: Anne Hathaway è Penelope, Zendaya interpreta Atena, Charlize Theron è Calipso e Lupita Nyong'o dà volto sia a Elena di Troia sia a Clitemnestra.

Più che semplici comprimarie, queste figure rappresentano quattro modi diversi di esercitare il potere, amare, attendere e scegliere.

Penelope: la forza dell'attesa

Per secoli Penelope è stata ridotta all'immagine della moglie fedele che aspetta il ritorno del marito. Ma la sua è un'attesa tutt'altro che passiva. Per vent'anni governa Itaca, protegge il figlio Telemaco, tiene a bada decine di pretendenti e inventa uno dei più celebri stratagemmi della letteratura: tesse di giorno e disfa la tela di notte per rimandare la scelta di un nuovo sposo.

Anne Hathaway ha raccontato di essere rimasta colpita proprio dalla complessità emotiva del personaggio, una donna in cui convivono amore, rabbia, lucidità e resistenza. Penelope non è l'ombra di Odisseo: è la sua controparte. Se lui sopravvive grazie all'astuzia durante il viaggio, lei sopravvive grazie all'intelligenza nella quotidianità.