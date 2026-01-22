Catalogo
entertainment23 gennaio 2026

Laila Hasanovic, il post criptico sull’abito che fa pensare alle nozze

La modella ha pubblicato su Instagram delle storie piuttosto criptiche in cui disegna un abito bianco che hanno fatto subito pensare a un imminente annuncio di matrimonio con Sinner
Laila Hasanovic ai Nitto ATP Finals 2025 - Credits Getty Images Laila Hasanovic ai Nitto ATP Finals 2025 - Credits Getty Images

Laila Hasanovic e Jannik Sinner pronti a convolare a nozze? Mentre il campione azzurro si gioca il titolo di numero 1 agli Australian Open, la modella sarebbe al lavoro per la creazione di un abito speciale. Almeno questo è quanto lascia intendere da alcune storie piuttosto criptiche pubblicate su Instagram, che hanno subito fatto sorgere il dubbio che possa trattarsi di un imminente annuncio di matrimonio.

Le foto dell’abito di Laila Hasanovic

Le storie in questione sarebbero tre foto. Nella prima si vede la mano di Laila Hasanovic al lavoro sul bozzetto di un vestito, accompagnata dalla scritta: “Al lavoro su un abito su misura per un’occasione davvero speciale. Non vedo l’ora di poter condividere presto qualcosa in più”. Nella didascalia era taggata la designer Zahara Joze Adams, specializzata in vestiti da gala e soprattutto abiti da sposa.

A insospettire ulteriormente, il fatto che la frase si chiudesse con l’emoji di un cuoricino bianco.

Nelle due foto successive, poi, si vede un focus su dei tessuti e infine degli esempi di creazioni su manichini da sarta e tra questi c’è un long dress proprio da sposa.

Immagini tratte dal profilo Instagram di Layla Hasanovic Immagini tratte dal profilo Instagram di Layla Hasanovic

Laila Hasanovic e Jannik Sinner si sposano?

Difficile credere che un annuncio di matrimonio possa arrivare in un momento delicato come questo per la carriera del tennista. Facile che si tratti in realtà di una mossa ben studiata che nasconde altro. In fondo la modella sa di essere sotto i riflettori e magari ha voluto giocare un po’ con i fan puntando sull’hype che il mistero di queste foto avrebbe creato.

Jannik Sinner abbraccia Laila Hasanovic nell’ottava giornata dei Nitto ATP Finals 2025 - Credits Getty ImagesJannik Sinner abbraccia Laila Hasanovic nell’ottava giornata dei Nitto ATP Finals 2025 - Credits Getty Images

Il look di Sinner a Melbourne e il commento di Laila Hasanovic

Intanto, dicevamo, Jannik Sinner si trova a Melbourne per giocarsi il primo slam della stagione. In occasione del suo debutto agli Australian Open, il campione ha sfoggiato un completino color kaki che ha fatto storcere il naso a molti. Pare anche alla stessa Laila. A un utente che commentava una sua foto su TikTok chiedendo aiuto per risolvere la questione dei completi indossati in campo dal fidanzato, la modella avrebbe messo un like.

Insomma, tra loro tutto procede per il meglio e ci si può permettere anche qualche ironia sui look. Intanto, i fan restano in attesa di scoprire se Laila raggiungerà Jannik in Australia e se proprio lì ci sarà un lieto annuncio.

