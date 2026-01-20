Tutti i colori di Sinner, dal giallo “Kill Bill” al kaki dell’Australian Open

entertainment 20 gennaio 2026

Il campione di tennis fa parlare di sé non solo per i suoi risultati, ma anche per gli outfit colorati portati sul terreno rosso. Mentre la fidanzata Laila Hasanovic fa impazzire i social con le sue foto

Di Simona Peverelli

Jannik Sinner gioca contro il francese Hugo Gaston nel primo turno del singolare maschile durante il terzo giorno degli Australian Open 2026 - Credits Getty Images

C'è chi commenta l’avanzata di Sinner agli Australian Open, dove l’azzurro in queste ore sembra avere tutta l’intenzione di riprendersi in fretta il gradino più alto del podio, e chi invece si focalizza su quel verde kaki indossato sul campo contro Hugo Gaston. Un colore che un po’ di fortuna deve avergli portato, visto che il suo avversario si è ritirato quando il n.2 mondiale era avanti due set 6-2 6-1. Il verde kaki Per l’esordio nella nuova stagione, Jannik Sinner ha alternato una maglia gialla zafferano a una verde che ha spiccato sul campo della Rod Laver Arena, dove fino al 1° febbraio si svolgerà il primo dei quattro tornei del Grande Slam. Il tutto abbinato a pantaloncini sempre verdi con inserto giallo e scarpe Nike leggerissime.

Jannik Sinner gioca contro il francese Hugo Gaston durante il match del primo turno del singolare maschile nella terza giornata degli Australian Open 2026 al Melbourne Park - Credits Getty Images

Il giallo Kill Bill Un look che è diventato subito virale, come era successo per quello sfoggiato nelle esibizioni prima dell'Australian Open, un giallo acceso che qualcuno ha letto come una citazione di Kill Bill, altri come un simpatico amarcord dei Pokemon. T-shirt e pantaloncini che, ancora una volta, hanno evocato molto più che tattica di gioco.

Jannik Sinner gioca contro il canadese Felix Auger Aliassime nella partita di apertura della settimana che precede l'Australian Open 2026 al Melbourne Park - Credits Getty Images

Il verde Super Mario In tempi recenti lo sportivo che ha riscritto la storia del tennis ha osato anche di più, forse anche dall’alto del suo titolo di “azzurro più vincente di sempre”, con un stile ribattezzato “SuperMario” in occasione dei Roland Garros 2025. La scelta di colori ricordava quelli del celebre protagonista dei videogiochi, con un completo composto da maglia verde, colletto bianco e pantaloni blu che, con il cappello, hanno subito ricondotto il numero uno al mondo a Luigi (il fratello più snello e alto di Mario).

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alla fine della partita dei Roland Garros 2025 - Credits Agf

Il rosso mattone di Edward Elric Il mondo dei giochi e degli anime ha preso il sopravvento anche agli ATP 500 di Vienna (Vienna Open) di fine ottobre 2025, quando Jannik Sinner ha conquistato il suo 22° titolo ATP e il secondo a Vienna scendendo in campo con un coordinato rosso mattone che ricordava il mantello di Edward Elric, protagonista del manga e anime Fullmetal Alchemist.

Jannik Sinner vince e va in semifinale agli Open ATP 500 - Credits Agf

La fidanzata Laila Hasanovic I meno appassionati di sport e più attenti all’aspetto più personale del campione altoatesino scelgono i social per commentare le sue scelte di stile, ma anche la sua relazione con top model danese di origini bosniache Laila Hasanovic, tra i volti più richiesti del fashion internazionale, finita indirettamente nel mirino dei commenti. Lei che in queste ore sta facendo impazzire con le sue foto provocanti sui social e che (per il momento) non si sta esponendo a fianco del suo amore.

Immagine tratta dal profilo Instagram di Layla Hasanovic