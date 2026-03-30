Cosmoprof Worldwide 2026, tutte le novità della 57ª edizione della fiera beauty di Bologna

beauty 30 marzo 2026

Aziende, professionisti ed esperti del settore provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento ancora una volta per raccontare il futuro della bellezza. E poi i prodotti cosmetici più votati dagli addetti ai lavori della profumeria

Di Valentina Bottoni

Courtesy Press Office

Sono più di tremila gli espositori, provenienti da 64 paesi, che si sono riuniti alla fine di marzo non solo per esporre le ultime novità in fatto di skincare, trucco, fragranze e pack, ma anche per dialogare e confrontarsi, confermando così, ancora una volta, che Cosmoprof è la piattaforma internazionale di riferimento per l’industria cosmetica. La suddivisione in tre settori, Cosmopack, Cosmo Perfumery & Cosmetics e Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon ha consentito ai partecipanti di esplorare tutte le dimensioni di un ambito estremamente multiforme e sfaccettato e ha offerto una panoramica su un ecosistema dinamico in cui innovazione, tecnologica, sostenibilità, formazione e networking contribuiscono a delineare il futuro dell’industria cosmetica. Bellezza in ascesa Secondo i dati Euromonitor International, il mercato globale del beauty nel 2025 si è confermato in crescita, superando i 587 miliardi di euro e registrando un incremento costante rispetto ai due anni precedenti, sostenuto dall’innovazione e da una domanda sempre più orientata a qualità, performance e specializzazione. A trainare l’espansione sono in particolare i segmenti premium, prestige e dermocosmetico, che riflettono le preferenze di un consumatore disposto a investire nel benessere e nella cura di sé. Anche categorie chiave come skincare, haircare e fragranze continuano a registrare performance positive, confermando il ruolo della bellezza come settore resiliente e anticiclico.

I tre spazi espositivi Ospitata all’interno di Bolognafiere, la kermesse si è articolata in tre saloni diversi. Cosmopack, è il salone di riferimento per la supply chain, dove 600 aziende si sono riunite per presentare tutto ciò che ha anche a che fare con il processo produttivo dei cosmetici, dalle materie prime alle tecnologie di lavorazione fino al packaging. Cosmo Perfumery & Cosmetics è invece il cuore commerciale dell’evento, perché è l’area dedicata ai brand e alle dinamiche che scandiscono il rapporto tra aziende e consumatori. Data la crescente importanza del mondo delle fragranze, ha ospitato un percorso olfattivo immersivo realizzato in collaborazione con Esxence, tra nuove direzioni creative e contaminazioni tra arte, industria e ricerca. La sezione Beauty Tech Area ha ospitato le soluzioni tecnologiche avanzate che stanno ridefinendo le dinamiche del settore mentre Extraordinary Gallery ha riunito una selezione di marchi prestige, luxury e indie provenienti da tutto il mondo, offrendo una panoramica sulle tendenze emergenti. L’area Italian Start-Up, realizzata in collaborazione con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha raccontato poi il potenziale creativo e innovativo delle giovani realtà Made in Italy. Tra le principali novità dell’edizione 2026, Cosmetics Stage, lo spazio dedicato all’analisi delle tendenze dell’industria beauty cha ha approfondito l’evoluzione del panorama competitivo europeo e internazionale, l’impatto dell’intelligenza artificiale e della Gen Z sul consumer journey, oltre alle nuove frontiere della ricerca scientifica e delle formulazioni avanzate, con il contributo di aziende, associazioni ed esperti. Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon, infine, è la sezione dedicata all’estetica e al benessere, dove esplorare tecnologie e servizi per i professionisti del settore e partecipare al World Massage Meeting, appuntamento internazionale dedicato al massaggio, con l’obiettivo di promuovere un dialogo tra neuroscienze, longevità, biohacking e approcci olistici al benessere.

Courtesy Press Office

This is Bellezza, la partnership che rappresenta il settore beauty italiano “La cosmesi è un’eccellenza che parla italiano, dalla ricerca alla produzione, dal packaging alla distribuzione, ed è in grado di generare un impatto positivo sulle persone, grazie al valore sociale e all’essenzialità del cosmetico, e sull’intero Sistema Paese per le significative ricadute economiche e occupazionali”. Lo ha spiegato Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, nell’introdurre il nuovo progetto creato proprio dall’associazione nazionale delle imprese cosmetiche e presentato in occasione del primo giorno di Cosmoprof. “Con This is Bellezza - ha annunciato Lavino - raccogliamo un’importante sfida e responsabilità: vogliamo creare un movimento che permetta di affermare il valore riconosciuto e differenziante del sistema cosmetico italiano a livello nazionale e internazionale. Un movimento fatto innanzitutto di alleanze, non solo tra i protagonisti dell’industria, ma che intende coinvolgere anche tutti gli stakeholder, per contribuire, assieme, a valorizzare l’unicità del beauty italiano in tutta la sua filiera e sostenere la competitività delle nostre imprese”. Nel corso dell’evento si è parlato poi dei tratti distintivi dell’Italian beauty, ossia l’equilibrio tra innovazione, alta qualità e design, che affonda le sue radici nei territori, nella loro biodiversità e nelle materie prime che li rappresentano, nella tradizione artigianale e in un heritage culturale che si intreccia con l’inconfondibile stile di vita del nostro Paese. Un patrimonio di valori che permeano tutta la catena produttiva, rendendo l’industria cosmetica nazionale un’eccellenza riconosciuta e apprezzata nel mondo. Una visione che si fonda su dati tangibili, elaborati dal Centro Studi di Cosmetica Italia, che dimostrano la solidità del settore. Il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia si attesta infatti a 18 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 2,9% rispetto all’anno precedente. Le esportazioni (pari a quasi il 50% del totale fatturato) si confermano un vero e proprio motore trainante e raggiungono gli 8,6 miliardi di euro (4,1% rispetto al 2024) con Stati Uniti, Francia e Germania come tre principali mercati di destinazione. Analizzando il dettaglio delle dinamiche dei consumi, l’e-commerce emerge come il canale dalle performance più positive con un incremento del 9,8% rispetto all’anno precedente; tra le categorie prodotto sono invece le fragranze a segnalare la crescita più marcata mentreprodotti che performano meglio sono i blush, l’hair styling e le fragranze maschili.