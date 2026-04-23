Fuorisalone: il racconto di CUPRA tra design e tecnologia con Raval

Milano, durante la Design Week, è una città che si lascia attraversare più che visitare. CUPRA lo ha capito e sceglie di non limitarsi a un’installazione: costruisce un racconto diffuso, che parte dal CUPRA Garage Milano di Corso Como 1 e si muove tra Piazza XXV Aprile e la Garibaldi Gallery. Un percorso in tre atti che tiene insieme design, tecnologia e cultura del progetto.

Il primo elemento da fissare è il ruolo di CUPRA come main partner di Fuorisalone.it e usa questa posizione per dichiarare una visione precisa: il design come processo. Più che fermarsi all’oggetto finito, CUPRA sceglie di raccontare come nascono forme, materiali e idee. Il design, quindi, non riguarda soltanto ciò che si vede alla fine, ma tutto ciò che porta a quella determinata forma. Il concept si chiama Beyond the Known e parte da un’idea semplice: è la materia a guidare la forma, non il contrario.

Tre luoghi, un unico racconto

Il viaggio inizia al CUPRA Garage Milano, in Corso Como 1. Qui il brand mette in scena il proprio linguaggio progettuale, fatto di superfici, materiali e dettagli che nascono dal lavoro di Colour&Trim. Fedele alla propria idea, è uno spazio che parla più di come si costruisce un oggetto che dell’oggetto stesso. Al centro c’è CUPRA Raval, un’auto nata per chi ama andare oltre e superare le definizioni. Lunga poco più di quattro metri, CUPRA Raval ha dimensioni da compatta urbana ma con ambizioni più ampie. L’idea è chiara: portare nella mobilità urbana un livello di dinamica e precisione che di solito appartiene a segmenti superiori. Telaio ribassato, sospensioni adattive, differenziale elettronico.