Da A$AP Rocky ai Muse: i 15 concerti e show dell’autunno 2026 da non perdere

Dida: Chris Wolstenholme, Dominic Howard e Matt Bellamy dei Muse si esibiscono in concerto durante il “The Wow! Signal Tour” al Germania Insurance Amphitheater il 15 agosto 2026 a Del Valle, in Texas - Credits: Getty Images
L’estate non è ancora finita e la stagione dei grandi live è già pronta a ripartire. Da settembre a dicembre ippodromi, palasport, arene e teatri tornano a riempirsi di alcuni dei nomi più attesi della musica internazionale e italiana. Ci sono Joji e David Guetta, A$AP Rocky al suo debutto live nel nostro Paese, Marracash e Guè di nuovo insieme, il mondo digitale di Anyma, il ritorno degli Evanescence e degli Strokes, fino ai Placebo e alle due date milanesi dei Muse.
Ma la vera sorpresa dell’autunno arriva forse dai teatri. Accanto alla prosa tradizionale si consolida una nuova forma di spettacolo pop costruita intorno a podcast, cronaca, inchieste, sport, autobiografia e stand-up. Giornalisti, storyteller, criminologi e conduttori trasformano linguaggi nati tra radio, televisione e piattaforme digitali in esperienze da vivere insieme a una platea. Da Stefano Nazzi a Pablo Trincia, da Roberta Bruzzone a Federico Buffa e Alessandro Cattelan, il teatro viene riscoperto nella sua forma più autentica, quella a contatto con il pubblico dal vivo. Ecco i 15 appuntamenti da non perdere nell’autunno 2026.
Joji, la malinconia digitale conquista il Forum
Il 3 settembre Joji porta il Solaris Tour all’Unipol Forum di Assago, con Tommy Richman. L’artista giapponese-australiano ha costruito un universo sospeso tra R&B, pop, elettronica e malinconia, diventando una delle voci più riconoscibili della generazione cresciuta online. Le sue canzoni sembrano nate per ascolti solitari e notturni, eppure hanno trovato una dimensione sempre più spettacolare nelle grandi arene. È proprio questo contrasto a rendere particolarmente attesa la tappa milanese: una musica fragile e atmosferica davanti a migliaia di persone, senza perdere la propria identità.
David Guetta, la dance diventa un kolossal
Il 6 settembre David Guetta infiamma gli I-Days Milano all’Ippodromo SNAI San Siro con l’unica data italiana del Monolith Tour. DJ, produttore e superstar globale, Guetta è stato uno dei protagonisti della trasformazione della musica elettronica in un linguaggio pop capace di conquistare classifiche, radio e festival. Con Monolith anche il DJ set assume le dimensioni di un grande spettacolo visivo: luci, strutture sceniche e proiezioni trasformano la consolle nel centro di un’esperienza pensata non soltanto per essere ascoltata e ballata, ma anche guardata.
David Guetta si esibisce al Q102 Jingle Ball 2011 presso il Wells Fargo Center il 7 dicembre 2011 a Philadelphia, Pennsylvania - Credits: Getty Images
CA7RIEL & Paco Amoroso, il caos argentino arriva all’Alcatraz
Il 7 settembre CA7RIEL & Paco Amoroso arrivano all’Alcatraz di Milano con il Free Spirits World Tour. Il duo argentino è uno dei fenomeni più imprevedibili emersi dalla nuova scena latinoamericana: funk, hip hop, rock, elettronica, humour e provocazione convivono in un progetto che sfugge a qualsiasi definizione. Il loro non è soltanto un concerto, ma una performance in cui musica, teatralità e commedia si mescolano continuamente, una detonazione sonora e visiva capace di trasformare ogni apparizione in un piccolo evento pop.
A$AP Rocky, quando il rap detta anche la moda
Il 10 settembre A$AP Rocky è atteso agli I-Days Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, per la sua prima esibizione dal vivo in Italia e l’unico appuntamento italiano del tour mondiale. Rocky occupa da anni una posizione unica nella cultura pop: è una star dell’hip hop, ma anche una figura centrale nel dialogo tra musica, streetwear, lusso, fotografia e arte contemporanea. Nel suo universo l’immagine non è mai un semplice elemento promozionale, ma parte integrante del progetto artistico. La data milanese promette quindi molto più di un concerto rap: è l’arrivo nel nostro Paese di uno degli artisti che meglio hanno trasformato lo stile personale in un linguaggio culturale globale.
A$AP Rocky si esibisce in concerto durante il “Don’t Be Dumb World Tour” alla Little Caesars Arena l’8 luglio 2026 a Detroit, Michigan - Credits: Getty Images
Marracash e Guè, Santeria compie dieci anni
Il 12 e 13 settembre Marracash e Guè tornano insieme all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano per celebrare i dieci anni di Santeria. Dopo il sold out della prima serata è stata aggiunta una seconda data. L’album del 2016 sarà al centro dello show insieme ai brani realizzati dai due rapper nel corso di vent’anni di collaborazione. Santeria ha contribuito a ridefinire il suono e l’immaginario del rap italiano, mescolando lusso, ambizione, disincanto e racconto urbano. Dieci anni dopo, il suo linguaggio continua a influenzare la scena nazionale. Le due serate non saranno quindi una semplice operazione nostalgia, ma il ritorno sullo stesso palco di due artisti che hanno attraversato generazioni diverse mantenendo identità fortissime e immediatamente riconoscibili.
Anyma, il live del futuro è già arrivato
Il 19 settembre Anyma porta l’ÆDEN Global Tour 2026 alla Fiera Milano Live di Rho. In line-up sono annunciati anche CamelPhat, Mathame, Miss Monique, 7 Skies e SLVR. Il progetto di Matteo Milleri supera il formato tradizionale del concerto elettronico. Musica, tecnologia, arte immersiva, scenografie digitali e creature virtuali convivono in una narrazione nella quale il confine tra essere umano, natura e intelligenza artificiale appare volutamente instabile. È uno degli appuntamenti che raccontano meglio l’evoluzione dello spettacolo contemporaneo: non più soltanto un artista davanti a una platea, ma un intero universo visivo e sonoro costruito per avvolgere lo spettatore.
Evanescence, il rock gotico torna a ruggire
Il 28 settembre gli Evanescence arrivano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’unica data italiana del loro tour mondiale 2026. Ad aprire il concerto saranno Poppy e Nova Twins. La band guidata da Amy Lee continua a occupare un posto unico nell’immaginario rock degli ultimi vent’anni. Pianoforte, chitarre, atmosfere gotiche e una voce inconfondibile hanno trasformato brani come Bring Me to Life e My Immortal in inni generazionali. Nel 2026 gli Evanescence sono tornati anche con un nuovo capitolo discografico, Sanctuary: il concerto italiano mette così insieme memoria, potenza vocale e una fase creativa nuovamente molto attiva.
Amy Lee degli Evanescence si esibisce sul palco durante la data di apertura del “Will of the People” World Tour allo United Center il 25 febbraio 2023 a Chicago, Illinois - Credits: Getty Images
The Strokes, New York non passa mai di moda
Il 17 ottobre The Strokes arrivano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per l’unica data italiana del Reality Awaits Tour. Ad aprire la serata saranno Fat White Family e Alex Cameron. La band di Julian Casablancas ha definito come poche altre l’estetica dei primi anni Duemila: chitarre taglienti, notti newyorkesi, denim, giacche di pelle e quella studiata noncuranza diventata immediatamente uno stile. Il loro ritorno in Italia non è però soltanto un appuntamento per nostalgici dell’indie rock. Gli Strokes continuano a rappresentare un’idea di rock urbano capace di influenzare musica, moda e fotografia ben oltre la stagione nella quale è nata.
Placebo, trent’anni di inquietudine e stile
Il 6 novembre i Placebo arrivano all’Unipol Forum di Assago per l’unica data italiana del 30th Anniversary Tour. Brian Molko e Stefan Olsdal celebrano i trent’anni dall’album d’esordio riportando al centro soprattutto il repertorio dei primi due dischi, Placebo e Without You I’m Nothing, recuperando anche brani assenti dalle scalette da molti anni. Una celebrazione perfetta per una band che ha trasformato ambiguità, glam, fragilità, provocazione e inquietudine in una delle estetiche più riconoscibili del rock europeo degli ultimi tre decenni.
Brian Molko dei Placebo si esibisce in concerto durante il 20 Years Tour al Razzmatazz il 27 aprile 2017 a Barcellona, in Spagna - Credits: Getty Images
Muse, due notti per il grande ritorno a Milano
Il 20 e 21 novembre i Muse arrivano all’Unipol Dome di Milano con due appuntamenti del The Wow! Signal Europa Tour. La band di Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme torna nelle arene italiane con uno spettacolo che promette di combinare tutto ciò che da sempre rappresenta il suo marchio di fabbrica: rock monumentale, tecnologia, scenografie spettacolari e una concezione quasi cinematografica del live. Dopo oltre trent’anni di carriera, i Muse continuano a pensare il concerto come un’esperienza totale, sospesa tra musica, immagini e spettacolarità. Due date che portano il calendario dei grandi live autunnali fino alle soglie dell’inverno.
Il nuovo teatro pop: podcast, inchieste e storie vere
La rivoluzione più interessante dell’autunno potrebbe però andare in scena lontano dai grandi concerti. A riempire teatri, arene e spazi all’aperto sono sempre più spesso giornalisti, podcaster, criminologi, conduttori e divulgatori. Le inchieste diventano spettacoli, la cronaca esce dalle cuffie, le biografie sportive assumono il ritmo del racconto epico e persino l’intelligenza artificiale si trasforma in materiale da stand-up. Il risultato è un nuovo teatro pop, immediato e trasversale, capace di parlare al pubblico con linguaggi contemporanei senza rinunciare alla profondità.
Stefano Nazzi, Indagini esce dalle cuffie
Il 2 settembre Stefano Nazzi porta Indagini Live 2026 al Castello Sforzesco di Milano, nell’ambito della rassegna Estate al Castello. Il successo del progetto nasce dalla stessa misura che ha trasformato il podcast Indagini in un fenomeno: ricostruzioni precise, documenti, testimonianze, tono controllato e rifiuto del sensazionalismo. Sul palco, la voce di Nazzi diventa il centro di una narrazione essenziale. Senza effetti eccessivi, lo spettacolo dimostra quanto il racconto della cronaca possa mantenere tensione, rigore e profondità anche fuori dalle cuffie.
Stefano Nazzi partecipa a “Indagini Live” al Teatro Arcimboldi il 5 febbraio 2025 a Milano, Italia - Credits: Getty Images
Pablo Trincia, l’inchiesta diventa esperienza collettiva
Pablo Trincia porta in scena L’uomo sbagliato - Un’inchiesta dal vivo, con appuntamenti il 14 settembre alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 19 settembre al Teatro Romano di Verona, il 23 e 24 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano e il 25 ottobre alla ChorusLife Arena di Bergamo, prima di proseguire tra novembre e dicembre. Trincia è stato tra i protagonisti dell’affermazione italiana del podcast narrativo, mescolando giornalismo, documenti, testimonianze e costruzione drammaturgica. Nel passaggio al teatro, il racconto investigativo cambia dimensione: non viene più ascoltato in solitudine, ma vissuto insieme a una platea, avvicinandosi alla tradizione del teatro civile senza perdere il ritmo della narrazione contemporanea.
Roberta Bruzzone, il true crime racconta la società
Roberta Bruzzone attraversa l’autunno con due spettacoli. Amami da morire affronta le dinamiche delle relazioni tossiche, della manipolazione e della violenza, mentre L’epoca della rabbia – All’ombra di Narciso porta al centro comportamenti violenti, narcisismo e fragilità contemporanee. Tra le date autunnali del secondo spettacolo figurano Ferrara il 15 ottobre, Modena il 28 ottobre, Varese il 13 novembre e Legnano il 14 novembre, prima di proseguire a dicembre. Il true crime diventa così uno strumento per leggere fenomeni sociali più ampi: al centro non c’è soltanto il singolo caso, ma l’analisi dei segnali e dei meccanismi che lo circondano.
Roberta Bruzzone - Credits: Getty Images
Federico Buffa, Michael Jordan diventa leggenda teatrale
Federico Buffa porta in scena Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan. Tra le date autunnali figurano il 5 novembre al Teatro Verdi di Montecatini Terme, il 6 novembre al Teatro Accademia di Conegliano e il 19 novembre alla ChorusLife Arena di Bergamo, prima della tappa del 4 dicembre al Teatro Nuovo di Ferrara. Buffa non si limita a raccontare risultati, partite e statistiche. Nelle sue mani, le biografie sportive diventano porte d’ingresso nella storia, nella politica, nella musica e nel costume di un’epoca. Michael Jordan è il protagonista perfetto: atleta, icona pubblicitaria e simbolo globale della trasformazione del basket in cultura pop. Sul palco, il numero 23 diventa il centro di un racconto che supera ampiamente i confini dello sport.
Alessandro Cattelan, l’intelligenza artificiale fa ridere
Dal 29 novembre Alessandro Cattelan torna nei principali teatri italiani con la terza parte del tour di Benvenuto nell’AI!. Le dieci nuove date partono dal Teatro Colosseo di Torino e proseguono tra Milano, Bergamo, Brescia, Roma, Assisi, Grosseto, Legnano e Bologna, prima della chiusura del 15 dicembre al Teatro Politeama Genovese di Genova. Monologhi, aneddoti autobiografici e familiari, canzoni scritte per lo spettacolo e interazioni con un’intelligenza artificiale costruiscono un one-man show che osserva con ironia le contraddizioni della modernità.
La domanda iniziale è semplice: che cosa manca a una macchina per diventare davvero umana? Cattelan parte da qui per parlare di fragilità, nevrosi, relazioni e piccole imperfezioni quotidiane, muovendosi tra stand-up, varietà contemporaneo e confessione ironica. Più che uno spettacolo tecnico sull’intelligenza artificiale, Benvenuto nell’AI! è un racconto pop su tutto ciò che, proprio perché imperfetto, emotivo e irrazionale, continua a distinguerci dalle macchine.
Alessandro Cattelan partecipa al Party Like A Deejay 2026 all’Arco della Pace il 6 giugno 2026 a Milano, Italia - Credits: Getty Images