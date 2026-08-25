Da A$AP Rocky ai Muse: i 15 concerti e show dell’autunno 2026 da non perdere

L’estate non è ancora finita e la stagione dei grandi live è già pronta a ripartire. Da settembre a dicembre ippodromi, palasport, arene e teatri tornano a riempirsi di alcuni dei nomi più attesi della musica internazionale e italiana. Ci sono Joji e David Guetta, A$AP Rocky al suo debutto live nel nostro Paese, Marracash e Guè di nuovo insieme, il mondo digitale di Anyma, il ritorno degli Evanescence e degli Strokes, fino ai Placebo e alle due date milanesi dei Muse.

Ma la vera sorpresa dell’autunno arriva forse dai teatri. Accanto alla prosa tradizionale si consolida una nuova forma di spettacolo pop costruita intorno a podcast, cronaca, inchieste, sport, autobiografia e stand-up. Giornalisti, storyteller, criminologi e conduttori trasformano linguaggi nati tra radio, televisione e piattaforme digitali in esperienze da vivere insieme a una platea. Da Stefano Nazzi a Pablo Trincia, da Roberta Bruzzone a Federico Buffa e Alessandro Cattelan, il teatro viene riscoperto nella sua forma più autentica, quella a contatto con il pubblico dal vivo. Ecco i 15 appuntamenti da non perdere nell’autunno 2026.

Joji, la malinconia digitale conquista il Forum

Il 3 settembre Joji porta il Solaris Tour all’Unipol Forum di Assago, con Tommy Richman. L’artista giapponese-australiano ha costruito un universo sospeso tra R&B, pop, elettronica e malinconia, diventando una delle voci più riconoscibili della generazione cresciuta online. Le sue canzoni sembrano nate per ascolti solitari e notturni, eppure hanno trovato una dimensione sempre più spettacolare nelle grandi arene. È proprio questo contrasto a rendere particolarmente attesa la tappa milanese: una musica fragile e atmosferica davanti a migliaia di persone, senza perdere la propria identità.

David Guetta, la dance diventa un kolossal

Il 6 settembre David Guetta infiamma gli I-Days Milano all’Ippodromo SNAI San Siro con l’unica data italiana del Monolith Tour. DJ, produttore e superstar globale, Guetta è stato uno dei protagonisti della trasformazione della musica elettronica in un linguaggio pop capace di conquistare classifiche, radio e festival. Con Monolith anche il DJ set assume le dimensioni di un grande spettacolo visivo: luci, strutture sceniche e proiezioni trasformano la consolle nel centro di un’esperienza pensata non soltanto per essere ascoltata e ballata, ma anche guardata.