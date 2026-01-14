Il colbacco è il cappello definitivo dell’inverno. Quali modelli scegliere

Richiami militari e alpini, un'anima infantile e un’estetica invernale raffinata. Il colbacco si conferma accessorio chiave della stagione, con tutte le suggestioni che si porta dietro. Nato in ambienti militari per tenere al caldo i soldati, il colbacco richiama anche una certa dimensione di purezza, quella del Giovane Holden di Salinger che indossava un modello da caccia rosso come un feticcio, uno "scudo" contro il mondo adulto ipocrita e falso.

Il copricapo anti-freddo per eccellenza, quello a cono rivestito in pelliccia con i paraorecchie, è oggi l’alleato irrinunciabile dei più freddolosi, ma anche un dettaglio di stile che regala un’allure chic, e che quest’anno non passerà inosservato. Perché sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026 il fur hat si è visto over, dai volumi raddoppiati - a volte triplicati - imponente sulle teste di ragazze in jeans e maglione, di lavoratrici strette nelle loro gonne aderenti, ma anche di donne in abito elegante, pronte per una serata importante. Così l’accessorio muta in elemento scenografico, che parla allo stesso tempo la lingua del glamour e del cozy style.

Volumi maxi

Se il colbacco nasce per riparare le teste dalle lunghe attese al gelo, oggi la sua funzione rimane quella di proteggere e tenere caldo con il potere della pelliccia, ma con volumi sempre più over e paraorecchie sempre più vistosi, per dare un twist all'intero look. Non importa se da lontano si nota per primo solo quello, anzi, l'outfit acquista un sapore modaiolo, dando forma e movimento alla figura. Come da Etro, dove si esprime l'animo estroso del brand attraverso cappelli maxi, che si abbinano con sorprendente disinvoltura a stampe botaniche e floreali su tessuti impalpabili.