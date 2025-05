Festival di Cannes, Tom Cruise domina con stile, azione e un carisma da manuale

Tom Cruise è tornato sulla Croisette per dire addio – in grande stile – a uno dei personaggi più iconici della sua carriera. In occasione del secondo giorno del Festival di Cannes 2025, l’attore americano ha presentato in anteprima europea Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo e conclusivo capitolo della saga firmata Paramount che, iniziata nel 1996, ha ridefinito il genere action a colpi di acrobazie impossibili, inseguimenti da capogiro e trame ad alto tasso di tensione.

La pellicola, diretta da Christopher McQuarrie e scritta con Erik Jendresen, è stata accolta al Grand Théâtre Lumière con una proiezione fuori concorso, e arriverà nelle sale italiane il 22 maggio. Tra applausi, selfie e red carpet da star, Cruise – in smoking Giorgio Armani – ha regalato al pubblico un’apparizione carismatica, circondato da un cast d’eccezione.

Il film: la missione finale è la più estrema

Con i suoi 169 minuti di durata, The Final Reckoning è il film più lungo dell’intera saga. E anche il più ambizioso. Questa volta l’IMF – l’agenzia segreta guidata da Ethan Hunt – si trova a fronteggiare una minaccia globale senza precedenti: un’intelligenza artificiale evoluta, nota come “l’Entità”, capace di infiltrarsi ovunque e minacciare l’equilibrio mondiale. Al suo fianco, l’assassino Gabriel, interpretato da Esai Morales, pronto a mettere in ginocchio anche le certezze morali dell’intera squadra.

Accanto a Cruise tornano Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge la presenza magnetica di Hayley Atwell, già vista in Dead Reckoning – Part One (2023). Tra nuovi alleati e nemici spietati, il film si muove tra spettacolari location internazionali, colpi di scena serrati e una tensione narrativa che non concede tregua.

Tom Cruise, re di Cannes (e del photocall)

Se sullo schermo è l’uomo delle imprese impossibili, fuori è l’ambasciatore di uno stile impeccabile. Per il photocall ufficiale, Tom Cruise ha scelto un look bordeaux tono su tono, con polo intrecciata e pantaloni sartoriali. Un omaggio cromatico al vino francese e all’artigianalità mediterranea, completato dai classici occhiali da sole aviator: firma estetica e ricordo dichiarato dell’epoca Top Gun.

Eleganza e disinvoltura convivono in ogni dettaglio, dimostrando ancora una volta che Cruise sa calcare ogni tappeto rosso con naturalezza e autoironia.

Una Croisette da star: tra Cruise, De Niro e Tarantino

La presenza di Cruise ha animato il secondo giorno della 78esima edizione del Festival, ma la cerimonia di apertura ha visto protagonista un altro gigante del cinema: Robert De Niro, premiato il giorno precedente con la Palma d’Oro onoraria, consegnata dalle mani di Leonardo DiCaprio. Un passaggio di testimone simbolico tra generazioni di star che hanno definito l’immaginario cinematografico globale.

Sempre nel secondo giorno, anche il regista Christopher McQuarrie ha incontrato il pubblico in una masterclass al Teatro Debussy, con una sorpresa: l’irruzione di Cruise, accolto da una standing ovation.

Tra gli eventi collaterali, Quentin Tarantino ha fatto il suo ingresso nella sezione Cannes Classics, omaggiando George Sherman con il restauro di Comanche Territory e Red Canyon, mentre David Lynch è stato celebrato con il documentario Lynchland di Stéphane Ghez.

Missione compiuta, con classe

Mission: Impossible – The Final Reckoning chiude un’epopea lunga tre decenni, ma Cruise non sembra intenzionato a rallentare. La sua apparizione a Cannes 2025 è stata l’ennesima conferma di uno status da leggenda, tra azione, stile e carisma da manuale. Un arrivederci al personaggio di Ethan Hunt, forse. Ma non certo al mito di Tom Cruise.

