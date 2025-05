È tra gli attori più pagati della storia del cinema e tra le star più iconiche nel panorama dei film d’azione. Tom Cruise regala emozioni dentro e fuori dal set, con scene mozzafiato girate senza stuntmen e look perfetti davanti ai fotografi. Pronto a calcare il red carpet della 78esima edizione del Festival di Cannes per l’ultimo capitolo di “Mission Impossibile: the final reckoning”, Tom è uno dei pochi volti a poter osare “colpi testa” nei suoi hair look, senza rischiare di perdere il suo grande fascino.

Corto o lungo: come lo preferite?

Nel 1986 è il giovane pilota Maverick in Top Gun, dove con il suo charme conquista non solo l’avvenente Charlie, ma anche milioni di ragazze in tutto il mondo. Una bellezza mora e dagli occhi chiari e un’immagine che inizia a essere copiata. Tom diventa un’icona di stile. Da quel momento la sua carriera prende il volo.

Tom nel corso del tempo, anche per esigenze di copione, passa dai tagli corti a quelli lunghi, alternandoli con nonchalance, come solo un uomo dal grande stile può fare.

Con i capelli a spazzola, la chioma fluente fino alle spalle o raccolta in un codino - come quando è stato ufficializzato il divorzio da Nicole Kidman - fino al taglio medio/lungo che ha appena sfoggiato a Londra: 62 anni portati in modo impeccabile, qualunque siano le sue scelte. Già, Tom Cruise è sempre bello e impossibile!

