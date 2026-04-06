Pasquetta fuori porta: 3 indirizzi tra natura e gourmet

Negli ultimi anni la gastronomia più interessante ha smesso di cercare il centro delle città. Sempre più spesso i progetti più ambiziosi nascono altrove: in campagna, tra le montagne, lungo i fiumi. Non per una fuga romantica, ma per una scelta precisa. Perché oggi il vero lusso è avere spazio, tempo e filiere che partono dalla terra e arrivano direttamente al piatto. Così nascono luoghi che non sono soltanto ristoranti, ma microcosmi dove agricoltura, ospitalità e cucina convivono nello stesso luogo, trasformando una semplice cena in un’esperienza più ampia.

Dalla stalla al piatto

È il caso de La Fiorida, a Mantello, in Valtellina, dove il cibo nasce prima ancora di arrivare in cucina. Qui la gastronomia parte dalla fattoria: stalle, pascoli e caseificio alimentano una filiera che si sviluppa tutta all’interno della proprietà. Il latte delle mucche diventa formaggio, burro e yogurt che finiscono nei piatti dei ristoranti della struttura, ma non solo. Gli stessi ingredienti sono alla base anche dei trattamenti della spa, dove i prodotti derivati dal latte vengono utilizzati per rituali di benessere. In questo luogo speciale ci sono diversi modi per vivere la tavola: dal ristorante più informale Quattro Stagioni fino allo stellato La Preséf, dove la tradizione valtellinese viene riletta in chiave contemporanea. Un sistema completo che dimostra come la gastronomia possa nascere da un ecosistema agricolo reale, qualcosa che difficilmente potrebbe esistere nel cuore di una città.