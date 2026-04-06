Pasquetta fuori porta: 3 indirizzi tra natura e gourmet
Tre progetti gastronomici nati lontano dalla città dove cucina, natura e ospitalità si incontrano. Luoghi pensati per rallentare, dove il cibo nasce dalla terra e diventa esperienza
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Di Barbara Giglioli
Negli ultimi anni la gastronomia più interessante ha smesso di cercare il centro delle città. Sempre più spesso i progetti più ambiziosi nascono altrove: in campagna, tra le montagne, lungo i fiumi. Non per una fuga romantica, ma per una scelta precisa. Perché oggi il vero lusso è avere spazio, tempo e filiere che partono dalla terra e arrivano direttamente al piatto. Così nascono luoghi che non sono soltanto ristoranti, ma microcosmi dove agricoltura, ospitalità e cucina convivono nello stesso luogo, trasformando una semplice cena in un’esperienza più ampia.
Dalla stalla al piatto
È il caso de La Fiorida, a Mantello, in Valtellina, dove il cibo nasce prima ancora di arrivare in cucina. Qui la gastronomia parte dalla fattoria: stalle, pascoli e caseificio alimentano una filiera che si sviluppa tutta all’interno della proprietà. Il latte delle mucche diventa formaggio, burro e yogurt che finiscono nei piatti dei ristoranti della struttura, ma non solo. Gli stessi ingredienti sono alla base anche dei trattamenti della spa, dove i prodotti derivati dal latte vengono utilizzati per rituali di benessere. In questo luogo speciale ci sono diversi modi per vivere la tavola: dal ristorante più informale Quattro Stagionifino allo stellato La Preséf, dove la tradizione valtellinese viene riletta in chiave contemporanea. Un sistema completo che dimostra come la gastronomia possa nascere da un ecosistema agricolo reale, qualcosa che difficilmente potrebbe esistere nel cuore di una città.
La Fiorida - Credits: Courtesy Press Office
Tra alpaca, cavalli e silenzi di montagna
Un’idea diversa, ma con la stessa filosofia di fondo, anima Agriturismo La Tresenda, immerso tra i terrazzamenti della Valtellina. Qui la scelta di restare lontani dai centri urbani non è solo estetica, ma necessaria. Perché questo progetto si fonda su un rapporto diretto con il paesaggio e con gli animali: alpaca e cavalli fanno parte dell’esperienza e anzi, per certi versi, ne sono proprio in centro. Passeggiate a stretto contatto con loro sapranno riequilibrare mente e spirito. Un posto quindi dove ricaricarsi, ma anche dove stare bene a tavola. Infatti spazi aperti, prati e silenzi di montagna diventano parte del racconto gastronomico. È difficile immaginare un luogo simile in città: qui tutto è pensato per rallentare, per vivere il territorio e per lasciare che la natura entri nel ritmo della giornata, dal pranzo alle passeggiate tra i pascoli.
Agriturismo La Tresenda - Credits: Courtesy Press Office
Il caveau segreto dei culatelli
Lontano dalle metropoli nasce anche Antica Corte Pallavicina, un castello affacciato sul Po trasformato dai fratelli Massimo Spigaroli e Luciano Spigaroli in una vera destinazione gastronomica. Qui il cuore del progetto è il celebre caveau dei culatelli, le antiche cantine dove questo salume simbolo della Bassa parmense riposa e matura lentamente grazie all’umidità naturale del fiume. Tra queste volte di mattoni si conservano anche culatelli destinati a tavole prestigiose, persino quelli del re Carlo III. Attorno a queste cantine storiche si sviluppa un luogo che unisce ristorante, ospitalità e produzione, dove il tempo della gastronomia segue ancora quello della natura.
Tre progetti diversi tra loro, ma uniti dalla stessa visione: dimostrare che la gastronomia più interessante oggi nasce dove il paesaggio può entrare nella cucina. E dove, lontano dalla città, il cibo torna a raccontare la terra da cui proviene.