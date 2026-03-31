Nutrizione funzionale: cos’è davvero e perché cambia energia, peso e salute
Dalla stabilità glicemica al ruolo del fegato, fino ai rischi nascosti degli integratori: abbiamo intervistato Sara Farnetti, specialista in nutrizione funzionale, che ci ha spiegato perché non è un metodo, ma un approccio medico che cambia il modo di mangiare e vivere
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Di Giuditta Avellina
C’è un momento preciso in cui il cibo ha smesso di essere solo cibo. È quando ha iniziato a diventare linguaggio: glicemia, infiammazione, microbiota, digiuno intermittente, picchi insulinici, longevity. Parole che fino a pochi anni fa appartenevano alla medicina e oggi scorrono nei feed, nei podcast, nelle conversazioni quotidiane. Mangiare non è più solo nutrirsi: è ottimizzare, prevenire, performare. Eppure, dentro questa nuova consapevolezza, resta un equivoco profondo. Continuiamo a pensare al cibo come a un elenco di cose giuste o sbagliate, a inseguire il superfood del momento o a cercare schemi semplici da applicare.
Riduciamo tutto a regole, quando il punto non è mai stato così semplice. Perché il vero passaggio non riguarda cosa mangiamo, ma cosa succede dopo. È da qui che parte la nutrizione funzionale. Non come dieta, non come protocollo, ma come cambio radicale di prospettiva. “Non è un metodo, è un modo di pensare - chiarisce la dottoressa Sara Farnetti, specialista in nutrizione funzionale - è una postura medica”. E in questa postura cambia tutto: il focus si sposta dall’alimento al corpo, dalla composizione all’effetto. Non conta solo cosa contiene un cibo, ma dove agisce, quali funzioni attiva, che risposta genera nell’organismo.
“Noi non dobbiamo guardare il cibo per ciò che contiene, ma per dove agisce. Funzionale sta per funzioni, per organi”, aggiunge Farnetti. In un’epoca in cui l’alimentazione viene raccontata come strumento di controllo e miglioramento continuo, la nutrizione funzionale intercetta il bisogno contemporaneo di capire davvero come funziona il corpo, ma lo riporta dentro una logica più complessa e meno semplificata. Non esistono alimenti buoni o cattivi in assoluto, ma reazioni, contesti, equilibri. “Quando portiamo alla bocca un alimento, dobbiamo immaginare sempre che avrà un effetto su un corpo. Non interessa che un alimento abbia vitamina C o antiossidanti: interessa come il nostro organismo reagisce”. È qui che si gioca la differenza. Non nel cosa mangiare, ma nel perché e nel come quel gesto si traduce in funzione. Perché oggi più che mai, il vero trend non è il cibo perfetto, ma capire il proprio corpo.
Dal nutriente all’effetto, la cucina come strumento medico
Se si prende sul serio questa impostazione, cambia anche il modo di costruire un pasto. Non è più una questione di equilibrio teorico tra macronutrienti, ma di risposta fisiologica. "Quando compongo un piatto penso: il fegato come reagirà, il rene come reagirà? Questo alimento, nel sistema corpo, a cosa serve?”. Il livello più interessante e meno considerato è quello della preparazione. Farnetti insiste molto su questo punto perché è qui che la nutrizione diventa pratica quotidiana. “Prendiamo una zucchina. Se la mangio al vapore o la cucino in padella con l’olio extravergine, non sto ottenendo lo stesso effetto”. La differenza non è calorica, ma funzionale.
“La cottura in padella attiva i processi digestivi e in particolare il fegato in modo molto più marcato”. Questo significa che anche il gesto più semplice, cucinare, diventa una scelta fisiologica. “Io mi pongo una domanda: che cosa voglio ottenere da questo piatto? Voglio attivare i processi di detossicazione? Voglio sostenere il fegato? Voglio facilitare l’eliminazione?”. È qui che la nutrizione funzionale si avvicina a una forma di medicina quotidiana: non prescrive solo cosa mangiare, ma come usare il cibo.
Energia e lucidità, il ruolo centrale della glicemia
Uno degli effetti più immediati di questo approccio riguarda la gestione dell’energia. Non quella teorica, ma quella reale: concentrazione, resistenza mentale, stabilità durante la giornata. “Non esiste una colazione giusta per tutti”, spiega Farnetti. “Dipende da come quel pasto incontra quel corpo”. Una colazione considerata “completa” può non funzionare affatto. “Se quella persona ha una certa risposta glicemica, quella colazione la farà sentire scarica dopo poco”. Il punto chiave è la stabilità glicemica. “Come faccio a mantenere energia durante il giorno? Stabilizzo la glicemia”. Questo comporta scelte precise, anche controintuitive.
“A volte tolgo il frutto a colazione, perché devo evitare picchi insulinici”. E qui entra in gioco una regola operativa chiara: “Un carboidrato per pasto. Se mangio la pasta, non mangio il pane. Se mangio il riso, non mangio le patate”. Non è un divieto, ma una strategia per ridurre l’instabilità. Perché è proprio l’instabilità glicemica a generare quella sequenza ormai familiare: picco, calo, fame, stanchezza, bisogno di zuccheri. E nel lungo periodo, anche difficoltà a mantenere il peso.
Il corpo come sistema di segnali: quando il peso non è solo estetica
La nutrizione funzionale introduce anche un cambio di linguaggio: ciò che viene percepito come “disturbo” diventa informazione. “Il corpo parla attraverso sintomi e segni”, dice Farnetti. “Prurito, reflusso, stipsi, dermatiti, stanchezza, difficoltà a dormire: sono tutti segnali che ci indicano come stanno lavorando gli organi”. In questo contesto, anche il peso assume un significato diverso. Non è più solo un obiettivo da correggere, ma un indicatore da interpretare. “Dimagrire è la cosa più banale oggi. Guarire è un’altra cosa”.
Se il corpo accumula facilmente, se trattiene, se fatica a perdere peso, la questione non è solo calorica. “Quando una persona dice ‘basta che mangio una cosa e ingrasso’, spesso dietro c’è una resistenza insulinica”. E qui la riflessione si amplia. Perché la resistenza insulinica non è sempre visibile negli esami standard. “Non è la glicemia alta. È un problema più profondo, spesso invisibile, che nel tempo può portare a condizioni infiammatorie e metaboliche”. Il sovrappeso, quindi, diventa un segnale precoce. Un punto di partenza per capire come funziona il sistema e intervenire prima della malattia.
Il tema invisibile: tossici, integratori e cibo ultra-processato
Accanto alla qualità degli alimenti, Farnetti introduce un tema spesso sottovalutato: il carico tossico quotidiano. Non solo cibo industriale, ma anche prodotti percepiti come salutari. “Le persone non hanno idea di quello che mangiano dentro una compressa o una bustina”, osserva l’esperta parlando degli integratori. “Magnesio stearato, biossido di silicio, biossido di titanio, aspartame: un insieme di sostanze inutili”.
Il punto non è demonizzare, ma prendere consapevolezza. “Il paradosso è che si assume qualcosa per stare meglio senza guardare cosa contiene davvero”. Lo stesso vale per i prodotti ultra-processati e per alcune abitudini diffuse: “La bistecca ultra grigliata, il pane troppo tostato, le verdure carbonizzate producono sostanze tossiche”. La linea guida diventa quindi duplice: ridurre il carico tossico e migliorare la qualità delle scelte. Non aggiungere, ma selezionare.
Non il cibo giusto, ma il corpo che funziona
Alla fine, la nutrizione funzionale non promette un risultato immediato, ma un cambio di stato. “Dobbiamo lavorare al contrario - spiega Farnetti - se il corpo funziona bene, allora stiamo bene”. Esistono alimenti che possono supportare questo equilibrio - il cioccolato, le erbe aromatiche, i cibi ricchi di polifenoli - ma non esiste un singolo “cibo della felicità”. “La stabilità glicemica e l’assenza di tossicità sono le condizioni che ci fanno stare bene”. Perché il vero indicatore non è il peso, né la performance, né il controllo.
“Il messaggio più bello – conclude la specialista - non è quando una persona ti ringrazia perché è dimagrita. È quando ti dice: grazie, perché sto bene”. E forse è proprio questo il passaggio più contemporaneo: smettere di inseguire un modello estetico e iniziare a costruire la vera salute.