Come indossare i leggings: l'ispirazione tra passerelle e celeb

Per anni i leggings hanno abitato un territorio ambiguo: troppo comodi per essere moda, troppo quotidiani per essere davvero desiderabili. Un capo che si indossava senza pensarci, ma che raramente si sceglieva. Nel 2026 questa zona grigia si dissolve. I leggings tornano sotto i riflettori non per quello che sono sempre stati, ma per ciò che sono diventati: una base elegante, colta, sorprendentemente sofisticata. Merito di materiali che raccontano lusso, di silhouette ripensate e di uno styling che li sottrae definitivamente alla funzione per restituirli al linguaggio della moda.

Hailey Bieber e Bella Hadid - Credits: Getty Images

Il cotone a coste lavora sulla verticalità, evocando una grammatica quasi architettonica della gamba. I jersey compatti trasformano il leggings in un ibrido sofisticato, a metà tra pantalone e seconda pelle. È qui che il capo cambia statuto: non è più “aderente”, è costruito.

La rivoluzione del leggings 2026 è innanzitutto materica. Le superfici tecniche, lucide, performative vengono archiviate a favore di tessuti che appartengono al mondo del tailoring e della maglieria di lusso . Il velluto elasticizzato e la ciniglia introducono profondità e opacità, rendendo il capo compatibile con cappotti sartoriali e blazer importanti.

Nato come indumento funzionale, il leggings ha sempre avuto un rapporto ambiguo con la moda. Negli anni Ottanta libera il corpo , negli anni Novanta entra nel quotidiano, negli anni Dieci viene inglobato dall’athleisure fino a diventare onnipresente. Il risultato è una saturazione visiva che lo relega a capo “comodo”, raramente autorevole. La moda, per un decennio, lo guarda con sospetto.

Gucci - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Balmain - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Non mancano interpretazioni più urbane e sperimentali. Balenciaga continua a lavorare sul confine tra performance e fashion system, usando leggings e fuseaux come strumenti di tensione visiva, mentre Acne Studios li propone in versioni knit e stampate o con trafori, spostandoli verso una dimensione più grafica e concettuale.

Acne Studios; Balenciaga - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Un ruolo chiave lo gioca anche Emporio Armani , che nella stagione Autunno/Inverno 2025–26 riporta il leggings all’interno del proprio vocabolario estetico fatto di pulizia, linearità e rigore urbano . Qui il capo è essenziale, spesso in jersey compatto o materiali stretch opachi, e viene abbinato a giacche morbide, cappotti lunghi e silhouette fluide: una lettura misurata, sofisticata, che lo avvicina all’idea di pantalone moderno più che a quella di indumento aderente.

Emporio Armani - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Come abbinare i leggings

Nel 2026 il leggings smette di funzionare come capo autonomo e diventa elemento su cui costruire l’intero outfit, e come tale richiede volumi forti, linee definite, materiali all’altezza. Il dialogo più efficace è con il tailoring: blazer dalle spalle strutturate, spesso oversize ma impeccabili nella costruzione, cappotti lunghi che allungano la figura e camicie maschili dal taglio netto, portate pulite o appena destrutturate. Anche il knitwear gioca un ruolo cruciale, purché sia di qualità: maglie sottili, cardigan importanti, filati che aggiungono peso visivo e profondità al look. Le scarpe sono il vero punto di svolta stilistica.

Nel 2026 il leggings abbandona definitivamente l’automatismo della sneaker per incontrare ballerine affilate o stivali alti dalla linea pulita. È questo passaggio che lo sottrae al linguaggio della comodità e lo iscrive in quello della moda. Ogni scelta, dal capospalla alla calzatura, contribuisce a ridefinirne il ruolo: il leggings non serve più a semplificare l’outfit, ma a strutturarlo.

Celeb che amano i leggings

Figure come Kendall Jenner continuano a essere centrali: nei suoi look off-duty più recenti il leggings è una presenza costante, indossato come base neutra e rigorosa, quasi sempre abbinato a blazer sartoriali, cappotti strutturati e scarpe eleganti: il leggings è un pantalone a tutti gli effetti. Accanto a lei, Bella Hadid ha contribuito a spostarne l’immaginario verso una dimensione più densa e stratificata. I suoi leggings – opachi, materici, spesso inseriti in look invernali con cappotti importanti e stivali alti – dialogano con il volume e con una moda “piena”, fatta di texture e peso visivo.

A rafforzare questa nuova grammatica intervengono anche figure come Hailey Bieber, che ha normalizzato l’uso del leggings come alternativa urbana al pantalone nero, e Zoë Kravitz, che lo interpreta in chiave essenziale e sofisticata, spesso con cappotti lineari e accessori minimali. Allo stesso tempo, l’attrice Dakota Johnson è stata recentemente vista in pubblico con leggings in un outfit casual-chic, abbinati a sneakers, incarnando perfettamente la tendenza del leggings come capo quotidiano versatile e confortevole.