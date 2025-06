L’ultima volta è successo a Cannes. Entrambi presenti, avvistati dietro le quinte insieme, poi - sempre insieme - alla cena di gala a seguito la prima serata del Festival, come hanno dimostrato i video “rubati” pubblicati su Instagram da alcuni settimanali francesi.

Ma per Vittoria Ceretti – 27 anni il 7 giugno – e Leonardo DiCaprio nessun tappeto rosso mano nella mano. Niente ufficialità. Stessa scena al Met Gala di New York: solo uno scatto pubblicato da Vogue dell'attore che cammina di fianco alla modella in smoking coprendosi il viso di fronte ai fotografi.

E addirittura lo scorso ottobre, a Roma, le guardie del corpo del divo hollywoodiano, per impedire dei semplici scatti di una coppia già nota al grande pubblico e intenta a mangiare in un ristorante di piazza de’ Ricci, hanno addirittura acceso un laser per "accecare" i paparazzi.

Vittoria brilla da quando aveva 14 anni

La modella fa il suo esordio nel mondo della moda a 14 anni vincendo il concorso Elite Model Look. Domenico Dolce e Stefano Gabbana, nel 2012, sono i primi big del fashion a richiederla in passerella e da quel momento non l’hanno più lasciata, tanto da averla scelta poche settimane fa come nuovo volto delle fragranze Light Blue, insieme all’attore britannico Theo James.

Da Chanel a Versace passando per Jacquemus: sono comunque tantissimi i brand che se la contendono e hanno stretto con lei un rapporto speciale, stregati, certo, dal suo fisico mozzafiato, la falcata regale, ma soprattutto dal quel modo in cui tiene il viso durante i defilé, quel distacco che non è freddezza ma fierezza e potere.

Nozze in vista?

Leo e Vittoria si frequentano da maggio 2023. Galeotto fu proprio il Festival del Cinema di Cannes, dove lui presentava Killers of the Flower Moon. Le prime prove del loro legame arrivano quell’estate: paparazzati prima a Ibiza e poi a Los Angeles. Da allora gli avvistamenti della coppia si moltiplicano: Milano, Parigi, Costiera Amalfitana, le isole Salomon e Brescia.

Le immagini dell'attore e la top model, spesso con le rispettive famiglie, fanno il giro del mondo e c'è chi parla di fiori d'arancio. Soprattutto quando un mega solitario spunta sull'anulare di lei mentre pranza a Los Angeles. Ad alimentare le voci del “sì” imminente la visita della coppia lo scorso febbraio al Vittoriale degli Italiani, il celebre complesso fatto edificare da Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera, sulle rive del Lago di Garda, terrà natia della top. Chissà che non sia la location scelta per le nozze...

E allora perché non si mostrano insieme?

Perché Vittoria non ha alcun bisogno di farsi notare. Le basta esistere. E sì, esce con una star globale e fa parlare (anche) per la sua love story, ma rimane imprendibile. Adorata dalla Gen Z, ne è forse lo specchio più sincero: il volto di un’epoca che non sa bene dove andare, ma sa come farlo con stile. O che forse lo sa benissimo. E lo vuole tenere per sé.

“Non appena si ha una relazione con qualcuno che ha un pubblico più ampio del proprio, si diventa la “fidanzata di” – o il “fidanzato di”. E questo può essere estremamente fastidioso”, ha dichiarato Vittoria Ceretti a Vogue Francia. “Non è bello pensare di non poter amare chi si vuole, a causa delle etichette che la gente deve appiccicarci addosso”.

DiCaprio, dal canto suo, ha già infranto un record personale. Prima lasciava le fidanzate se superavano i 25 anni. Con Vittoria no, lei è diversa. Ha presenza scenica, cervello, carisma. E zero pose da diva. Nel mondo della moda dove tutto cambia in un click, lei resta. Elegante, potente, inconfondibile. Ecco perché Leo (finora) non la vuole condividere.

