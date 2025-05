La super top è il nuovo volto delle fragranze Light Blue di Dolce&Gabbana insieme all’attore britannico Theo James. Vittoria “tradisce” Leo, dunque, ma solo per lavoro…

Vittoria Ceretti torna a far sognare. Ma questa volta al suo fianco non c’è il fidanzato Leonardo DiCaprio, bensì l’attore e modello britannico Theo James. Una nuova coppia di bellissimi, che diventa il volto di Dolce&Gabbana Light Blue.

Sguardi magnetici e corpi dorati, incantevoli come due dei greci, Vittoria e Theo prendono il testimone da Bianca Balti e David Gandy, che hanno reso lo spot di Light Blue e gli scatti a bordo del gommone bianco un’iconografia cult della storia delle campagne fragranze. Sullo sfondo, come sempre, i faraglioni di Capri, nelle immagini firmate dal regista Gordon Von Steiner.

A ormai 25 anni dal debutto, dunque, le fragranze Dolce&Gabbana Light Blue tornano a far sognare, sprigionando tutta l’energia magnetica e sensuale del Mar Mediterraneo. Le armi segrete di queste icone olfattive sono una freschezza marina che fa subito estate in barca e una sensualità che sotto i raggi del sole accede in un attimo il gioco della seduzione.

E DiCaprio? Da sempre sostiene la compagna – con cui fa coppia fissa dal 2023 - in ogni suo lavoro. Di recente è stata proprio Vittoria Ceretti a sbilanciarsi, senza però mai fare il nome dell’interprete di Titanic, parlando con Vogue France. “Non voglio essere etichettata solo come ‘la fidanzata di’”, ha detto. E alla domanda: “Dove ti vedi tra 10 anni?”, ha risposto: “Circondata dal verde, con una vita tranquilla, senza troppi viaggi, con bambini e cani, da qualche parte al sole”. Sarà sul Lago di Garda, dove la coppia è stata avvistata di recente o invece a Los Angeles?