Vittoria Ceretti e il suo amore per Leonardo Di Caprio

La modella scioglie in parte il mistero sul suo legame con il divo di Hollywood

La supermodella Vittoria Ceretti per la prima volta, in un'intervista esclusiva, apre il suo cuore e parla della storia con Leonardo Di Caprio. Da quando è diventata una star, la giovane top model bresciana ha interpretato al meglio i look sofisticati e preziosi delle maison più celebri al mondo – da Chanel a Dior, da Fendi e Victoria’s Secret - mantenendo però un atteggiamento elegante e sobrio anche lontano dalle passerelle.

Per mesi si è chiacchierato sulla coppia Ceretti - Di Caprio, avvistata prima Los Angeles, poi Ibiza e infine sul lago di Garda, terra di origine della modella. Ma né lei né lui avevano mai detto una parola.

Ora, per la prima volta, la modella rompe il silenzio e sceglie le pagine di Vogue Francia per parlare, seppur con moderazione, della sua relazione con Leonardo Di Caprio, senza però mai nominarlo. Scioglie così (in parte) l'aura di mistero su una relazione che dura da ormai parecchio tempo.

Credit: Getty Images

Vittoria ha parlato soprattutto della sua carriera, di viaggi, della sua infanzia che ha definito "perfetta" e del legame con suo padre "che adora". Poi, sul gran finale ha concesso parole d'amore, senza però mai "sbottonarsi" troppo e del rischio che si corre ad essere etichettata come "fidanzata di..."

Una confessione che non suona come un gossip, ma come una confidenza. Nessun racconto dettagliato, ma parole che lasciano intuire un legame ormai solido tra i due. Adesso i fan della coppia sognano i fiori d'arancio, anche se Vittoria sembra avere i piedi ben ancorati a terra.

E alla domanda: "Dove ti vedi tra 10 anni?", la Ceretti risponde così: "Mi vedo circondata dal verde, una vita tranquilla, senza troppi viaggi, a meno che non lo voglia, con bambini e cani, da qualche parte al sole".

E chissà che il fortunato non sia proprio il divo di Hollywood…