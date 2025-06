La Dolce Vita a Portofino: guida ai luoghi iconici

Fascino, mondanità, mistero e un paesaggio mozzafiato. La perla del Tigullio è tra le mete preferite di celebs e designer di moda. Qui ogni angolo profuma di esclusività. Gli indirizzi da non perdere per vivere al top un weekend o un viaggio romantico

Portofino è sempre una scoperta unica. Che sia per un weekend o per un viaggio romantico, nel piccolo borgo ligure sospeso tra mare e mito ogni angolo profuma di esclusività. Qui l’eleganza naturale della Liguria incontra il jet set mondiale. Portofino è stata cornice ideale della passione tra Liz Taylor e Richard Burton, così come di tante altre storie d'amore, tali da suggerire a Fred Buscaglione "Love in Portofino". Grace Kelly arrivava in incognito ma bastava uno sguardo per farla riconoscere.

Nella perla del Tigullio ha sfilato tutta la Dolce Vita. Sono passati Clark Gable, James Stewart, Frank Sinatra, Tyrone Power, Linda Christian, Rita Hayworth, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Greta Garbo e nel '54 sono state girate alcune scene della "Contessa Scalza" con Humprey Bogart, Ava Gardner e Lauren Bacall. Aristotele Onassis era solito ormeggiare il suo yacht, il Christina O, al largo di Portofino: a bordo c’erano Maria Callas e Winston Churchill. La lista di star è infinita.

Greta Garbo a Portofino Credit: Getty Images

Mondanità, glam, ma anche mistero. Un pizzico di noir che aggiunge – se ce ne fosse bisogno - fascino al borgo. E’ il mistero che circonda Villa Altachiara, un tempo di proprietà del conte Corrado Agusta: è il luogo dove avvenne la triste scomparsa della contessa Francesca Vacca Agusta nel 2001. Prima di lei, intorno agli Anni 20, vi soggiornò George Herbert, V Conte di Carnarvon, egittologo e collezionista d’arte che scoprì con il collega Howard Carter il sarcofago di Tutankhamon, foriero di disgrazie. Lord Carnarvon morì di polmonite al Cairo qualche tempo dopo avere lasciato la dimora e una giovane nipote cadde rovinosamente dalle scale esterne che collegavano la villa ai dintorni. Il nome Villa Altachiara è un omaggio a Highclere Castle, la residenza inglese nell’Hampshire nota per essere l’ambientazione principale della serie Downton Abbey.

Le celebs e il mondo della moda qui sono di casa

Oggi – più di mezzo secolo dopo - il fascino degli anni della Dolce Vita è rimasto immutato e la famosa Piazzetta è fotografata più di un red carpet. A Portofino sono di casa molte celebs. Solo per citarne alcune, le sorelle Kardashian, ma anche Beyoncé, Madonna, Elton John, Jennifer Lopez e Lana Del Rey che, nel borgo, ha ambientato uno dei suoi video musicali, Ultraviolence. Ma anche Giorgio Armani e Stefano Dolce e Domenico Gabbana. E Pucci, lo scorso aprile, ha portato a Portofino il suo show primavera/estate 2025, ultimo di una serie di maison che hanno scelto come location le meraviglie di questo panorama.

Madonna a Portofino nell’estate 2024 Credit: Getty Images

Del resto è impossibile rimanere insensibili alla magia di Portofino. Il giallo e il rosa delle case, gli alberi di agrumi, il blu del mare, il verde della penisola. Colori così intensi che tutti insieme lasciano a bocca aperta, proprio non te li aspetti. E poi il frinire delle cicale, il rumore dei tacchi sui ciottoli che si mixano a quello delle onde del mare. Un piccolo spicchio di mondo tra i tavolini dei caffè e le barche ormeggiate che diventa simbolo di un'eleganza sussurrata. "Ed ecco, all’improvviso, scoprirsi un’insenatura nascosta, di ulivi e castani. Un piccolo villaggio, Portofino, si allarga come un arco di luna attorno a questo calmo bacino”, scriveva Guy de Maupassant. Un quadretto unico al mondo. Ecco una piccola guida con gli indirizzi imperdibili del borgo.

Uno scorcio del borgo Credit: Courtesy Press Office

Dove soggiornare con vista mozzafiato

Lo storico Splendido, A Belmond Hotel, e il “fratello” Splendido Mare, del gruppo Belmond, sono gli indirizzi più prestigiosi. Il primo è un ex monastero benedettino del XVI secolo, convertito in hotel nei primi del Novecento, situato sopra Baia Cannone, di fronte alla penisola con il Castello Brown. Si racconta che Elizabeth Taylor, cliente affezionata, ordinasse solo spaghetti al pomodoro, piatto che oggi viene riproposto con un tris di pomodori freschi: San Marzano, Sorrento e Pachino. Più piccolo, ma non meno lussuoso, è l’hotel Splendido Mare nel cuore della Piazzetta di Portofino.

Credit: Courtesy Press Office

Altro indirizzo da segnare è quello dell’Hotel Piccolo Portofino, un boutique hotel fuori dal centro, in una villa d’epoca, dalle cui terrazze si apre una vista mozzafiato su questo tratto di costa ligure. E poi tra Portofino e Sestri Levante, c'è il resort Adults Only Villa Riviera, un rifugio sospeso tra cielo, mare e profumi della Riviera.

Credit: Courtesy Press Office

Dove mangiare: dagli stellati ai “local”

Tra i big stellati, spicca Cracco Portofino, inaugurato nel 2021, che conserva la magia originale del luogo dove storicamente sorgeva il Ristorante Il Pitosforo. Una destinazione che fin dagli Anni 50 è punto di riferimento nella vita del borgo, grazie alla posizione strategica affacciata sul porticciolo e alla vista mozzafiato sulla Piazzetta e sul golfo del Tigullio. E quest’anno Swarovski “illumina” Cracco Portofino.

Credit: Courtesy Press Office

In Piazzetta c’è anche la famiglia Cerea del tristellato Da Vittorio di Brusaporto, che gestisce il ristorante dell’hotel Splendido Mare: al DaV Mare si possono gustare sia piatti della tradizione ligure - dalle acciughe di Monterosso ai gamberi di Santa Margherita - sia quelli più celebri dei Cerea, come i paccheri, l’iconica orecchia d’elefante e i cannoncini.

Tra i ristoranti tipici a conduzione familiare, spicca Puny, al centro della Piazzetta, frequentato anche dalle celebs. Un altro indirizzo local è la Taverna del Marinaio, dove l’offerta cambia in base alla stagione. Un must è il pescato del giorno, cotto alla ligure, al forno con patate, olive e pomodorini.

Taverna del Marinaio Credit: Courtesy Press Office

E poi il ristorante I Gemelli, che unisce tradizione ligure e creatività contemporanea.

I Gemelli Credit: Courtesy Press Office

Nelle retrovie del paese, infine, c’è lo storico Da ö Batti, celebre per gli scampi.

Drink, focaccia e beach club di moda

Il primo indirizzo cult è il Caffè Excelsior di Dolce & Gabbana in piazza Martiri dell’Olivetta. L’inconfondibile firma degli stilisti torna anche - per il secondo anno consecutivo - nel beach club Le Carillon di Portofino con il take-over creativo DG Resort.

Credit: Courtesy Press Office

D’obbligo un aperitivo in Piazzetta da Ugo al Bar Morena. Trovare posto non è così facile ma i cocktail valgono l’attesa. Per chi ama far tardi, il locale giusto è il Portofino Bistrot, un bar in Calata Marconi - letteralmente pieds dans l’eau - che i nostalgici ancora oggi chiamano Lo Scafandro. Infine, panorama mozzafiato sul monte, al faro: spingersi fin lì al tramonto, per un aperitivo a strapiombo sul mare gustando le specialità della società agricola La Portofinese, è un’esperienza da fare.

Credit: Courtesy Press Office

Per mangiare “al volo” la focaccia ligure l’indirizzo giusto è via Roma, al Panificio Canale in via Roma, detto “dalla Mariangela”.

Shopping e arte di qualità

Le grandi maison sono tutte a Portofino: da Louis Vuitton a Hermès, da Brunello Cucinelli fino a Christian Dior. E proprio Dior inaugura la stagione estiva con la sua prima Beauty Boutique nel borgo più in della Liguria, in piazza Martiri dell’Olivetta, a pochi passi dalla rinnovata Dior Spa presso l’iconico Hotel Splendido.

Credit: Courtesy Press Office

Per lo shopping locale, segnaliamo La Vela, sulla Salita San Giorgio, dove acquistare gli abiti alla marinara in lino e in cachemire. Gli art lovers facciano un salto alla Galleria D’Arte Portofino, ricca di opere contemporanee. E come souvenir perché non acquistare del Portofino Dry Gin? La bottiglia è una chicca che rende omaggio al paesaggio mozzafiato della penisola. Da assaporare in tranquillità insieme ai ricordi.

