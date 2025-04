Pucci Cruise, la dolce vita a Portofino

Nella cornice di Villa La Cervara lo show primavera-estate 2025 di Pucci incanta La stampa Marmo si fonde con gioielli tatuaggio e Naomi Campbell incanta in un abito “conchiglia”

L’atmosfera della dolce vita conquista Portofino con la sfilata Pucci Cruise 2025. A Villa La Cervara, la collezione “Marmo”, firmata da Camille Miceli, direttrice creativa della maison, si ispira all’iconica stampa Pucci. Stampe vivaci e linee fluide giocano con tonalità dal rosa al nude, una novità per il brand, e introducono il nero in total block.

Naomi Campbell, con tutta la sua eleganza e la falcata da pantera, incanta con un abito conchiglia bianco e nero.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Nella collezione “Marmo” un’allure classica alterna disegni e forme vorticose, arricchite da elementi metallici, come gli anelli cuciti nel tessuto dei capi. La parte daily lascia tutti a bocca aperta: composta da completi Anni 20 leggeri e due-in-uno, porta in scena da gonne aderenti a camicie, top e giubbini voluminosi a palloncino che si sovrappongono, rendendo protagonista il concetto di doppio elemento e camuffando quello che, in realtà, è un abito unico. I tessuti sono impalpabili e le linee sfumano gradualmente verso quelle drappeggiate, da statua romana.

È una donna senza vincoli quella che Camille Miceli porta in passerella. La silhouette è ibrida, quasi tridimensionale e leggera. Tante le proporzioni e i volumi proposti, con l’obiettivo di esaltare ogni forma, ogni corpo, in una collezione definita airy, tra bluse delicate in popeline e pantaloni stretch che le accolgono. Il guardaroba è da viaggio, allo stesso tempo elegante e pratico.

La sera si fa più complessa e maestosa, con abiti gioiello che brillano grazie a materiali particolari, come una conchiglia realizzata in bianco e nero che riflette la luce, donando un effetto unico. Mille riflessi nascono sulle grandi paillettes squadrate che decorano gonne a sirena. Le sfumature vanno dal grigio al turchese, fino al quarzo, esaltando gli abiti che alludono al mondo acquatico. Ad arricchire frange che conferiscono dinamicità alla collezione.

Grandi protagonisti dello show, i tatuaggi-gioiello argentati. Si possono applicare ovunque, dal collo alle braccia, fino a caviglie e gambe. Aderendo alla pelle donano grande luminosità, anche abbinati a gioelli dorati, tra cui catenelle che uniscono abito e corpo.

Oltre a “Marmo” vengono presentate altre due stampe: Stella, un omaggio al mondo astrale, e Maddalena, più grafica.

Ad accompagnare la sfilata, le note di Amore disperato di Nada. La canzone è la perfetta scelta per veicolare l’energia spensierata che Camille Miceli desidera dare al marchio Pucci.