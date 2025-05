Festa della Mamma, le dive festeggiano così

Vestono i panni delle superdive senza rinunciare al ruolo di mamma. Come? Portando i figli sul red carpet o agli eventi di moda. Le star non perdono un'occasione per sfoderate figli bellissimi e promettenti al loro fianco (senza temere concorrenza)

Ci sono madri che non sono solo icone del jet- set internazionale, ma anche figure affascinanti per il rapporto unico che hanno saputo costruire con i loro figli.

Tra passerelle, red carpet e premiere queste dive hanno trasformato il loro ruolo di madre in un'estensione della loro aura iconica.

E i figli? Sempre più spesso non solo eredi di un DNA fortunato, ma protagonisti a loro volta, del mondo dello spettacolo.

Pamela Anderson e Brandon Thomas

Negli Anni 90 era la bagnina più celebre del pianeta, oggi Pamela Anderson è anche una mamma orgogliosa di due figli maschi: Brandon Thomas e Dylan Jagger Lee, nati dal matrimonio con Tommy Lee.

Brandon è attore e modello, Dylan è musicista e volto di campagne di moda: entrambi condividono con la madre una bellezza ribelle.

Pamela, spesso li sceglie come suoi accompagnatori per gli eventi ufficiali. Abbiamo visto qualche giorno fa Pam e Brandon, a braccetto, sul red carpet del Met Gala 2025.

Monica Bellucci e Deva Cassel

Basta guardarle insieme per capire che la bellezza può essere scritta nei geni. La Bellucci è da anni simbolo di sensualità e fascino, ma oggi a incantare è anche Deva Cassel, nata dall’amore con l'attore e regista Vincent Cassel.

Modella richiestissima, volto di maison di lusso, Deva incarna un’eleganza moderna che ricorda quella della madre. Ogni apparizione fatta insieme è un inno alla bellezza mediterranea.

Victoria Beckham con Brooklyn e Cruz

Victoria Beckham è tante cose: ex Spice Girl, stilista, icona della moda ma per i suoi figli è semplicemente "mum".

I ragazzi di casa Beckham: Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper sono cresciuti circondati dalla moda, dall'arte e dalla cultura pop, con una madre che non perde mai occasione per celebrarli anche in pubblico.

Dai look coordinati alle prime file delle sfilate, Harper è la mini-it girl di famiglia, Brooklyn, Cruz e Romeo spesso sono il braccio destro di Vic alle premiere e agli eventi pubblici.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

Un'altra dinastia della moda. Cindy Crawford ha dominato le passerelle degli Anni 90, Kaia Gerber oggi è il volto della nuova generazione di supermodelle.

Madre e figlia si supportano a vicenda e condividono campagne pubblicitarie e copertine.

Madonna e Lourdes detta "Lola"

Madre, confidente, amica. Madonna è la "roccia" dei suoi sei figli: Lourdes, Rocco, David Banda, Mercy e le gemelle Stella ed Estere.

Essere figlia della Regina del Pop non è semplice, ma Lourdes Maria Leon Ciccone, detta "Lola", la primogenita di Madonna è spesso protagonista anche sui red carpet, mano nella mano, con "mamma".

Dall’attivismo al mondo della moda, la giovane Lourdes si è sempre fatta notare per il suo spirito libero e per la sua attitudine ai "flash" dei fotografi.

Vanessa Paradis e Lily-Rose Depp

Anche in questo caso, il fascino è un affare di famiglia. Vanessa Paradis, cantante e musa di Chanel, ha trasmesso a Lily-Rose non solo i lineamenti delicati ma anche l’amore per l’arte e la moda.

Oggi Lily-Rose è attrice, modella e diva ormai affermata e il suo legame con la madre resta saldo, tra apparizioni sul red carpet con una discrezione tutta francese.

